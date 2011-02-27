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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 03 гру, 2022 22:16
J написав:
АВАЛЬ
Касир відмовилась поповнювати карту так як у них ліміт 400к в РІК на готівкове поповнення.
Ліміт можна збільшити якщо принести аналізи та пройти у них мрт яке вони роблять 3 дні.
Я коли у відділенні оформлював картку і клав гроші на депозит одразу попередили що при досягненні якогось об'єму (не дуже великого) банк захоче побачити документи звідки гроші. Десь навіть записала здається у себе в анкеті що планую 250 чи 300к за рік принести і 50к на АТБ.
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:00
В райфі таке є: просиш касира поповнити гривню картку-,,йдіть до кеш-іну, буде комісія,,Так я більше 100к, при таких же нема комісу,,- Ідіть до кеш-іну,,. Ну і звідки у них в касі буде братися гривня при такій роботі? (А гривня фізично в касі потрібна по їх правилам щоб викупить у вас доляри, якщо хочеш їх здати. По 40,1 бував же прийом в райфі. Так не брали...)
Так ні разу й не поповнив в касі.
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alex lem
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Додано: Нед 04 гру, 2022 13:07
alex lem написав:
В райфі таке є: просиш касира поповнити гривню картку-,,йдіть до кеш-іну, буде комісія,,Так я більше 100к, при таких же нема комісу,,- Ідіть до кеш-іну,,. Ну і звідки у них в касі буде братися гривня при такій роботі? (А гривня фізично в касі потрібна по їх правилам щоб викупить у вас доляри, якщо хочеш їх здати. По 40,1 бував же прийом в райфі. Так не брали...)
Так ні разу й не поповнив в касі.
1.12 здав в касі по 40.1 і касирка закинула відразу на картку. Перед цим попросила пару хвилин і мою картку, щоб перевірити транзакції за рік
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:45
В А-банку при розміщенні акційного депозиту застосунок не питав, куди повернути вклад. В кінці тут як у Моно (через код повернення), чи якось інакше?
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ricardo
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Додано: Пон 05 гру, 2022 08:56
ricardo написав:В А-банку при розміщенні акційного депозиту застосунок не питав, куди повернути вклад. В кінці тут як у Моно (через код повернення), чи якось інакше?
Як в Приваті.
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Додано: Пон 05 гру, 2022 09:19
mustbe написав:
Плата за открытие счетов не влияет на реальный курс.
Только курс обмена и комис за обмен (и комис за снятие, если есть).После первого оборота колеса плата за открытие стала малоактуальной
-спорное утверждение! не все же каруселят как на работу ходят..
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Додано: Пон 05 гру, 2022 09:34
ustinovse написав: J написав:
АВАЛЬ
Касир відмовилась поповнювати карту так як у них ліміт 400к в РІК на готівкове поповнення.
Ліміт можна збільшити якщо принести аналізи та пройти у них мрт яке вони роблять 3 дні.
Я коли у відділенні оформлював картку і клав гроші на депозит одразу попередили що при досягненні якогось об'єму (не дуже великого) банк захоче побачити документи звідки гроші. Десь навіть записала здається у себе в анкеті що планую 250 чи 300к за рік принести і 50к на АТБ.
этот "лимит 400К в год" - только на зачисление налом?
или и зачисление безналом туда считают?
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Додано: Пон 05 гру, 2022 10:15
И год в райфе считается календарный???
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