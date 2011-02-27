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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 13:17

IBOX звонок в отделение-заказывать валюту не нужно, приходите в удобное время
Райф заказ валюты через горячку на определённое время
Пивдений заказать не получается ни на горячке ни в чате
Глобус заказ через горячую линию
Альянс заказ через горячую линию
Газмяс звонок в отделение-заказывать валюту не нужно, приходите в удобное время
КомИнБанк звонок в отделение-заказывать валюту не нужно, приходите в удобное время
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  emeta написав:заказывать валюту не нужно

і все це у м. Кийові
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 14:46

  Amethyst написав:
  emeta написав:заказывать валюту не нужно

і все це у м. Кийові


Дніпро
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 05 гру, 2022 15:23

  ricardo написав:В А-банку при розміщенні акційного депозиту застосунок не питав, куди повернути вклад. В кінці тут як у Моно (через код повернення), чи якось інакше?

сбрасывает депо на виртуальную жовту карту вместе с %.
отмена пролонгации доступна за 30 дней до окончания, как и в привате.
заказ валюты через чат и в кассе достаточно номер карты назвать.

райф - заказ также работает через чат
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