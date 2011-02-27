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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 05 гру, 2022 13:17
IBOX звонок в отделение-заказывать валюту не нужно, приходите в удобное время
Райф заказ валюты через горячку на определённое время
Пивдений заказать не получается ни на горячке ни в чате
Глобус заказ через горячую линию
Альянс заказ через горячую линию
Газмяс звонок в отделение-заказывать валюту не нужно, приходите в удобное время
КомИнБанк звонок в отделение-заказывать валюту не нужно, приходите в удобное время
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emeta
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Додано: Пон 05 гру, 2022 14:43
emeta написав:
заказывать валюту не нужно
і все це у м. Кийові
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Amethyst
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Додано: Пон 05 гру, 2022 14:46
Amethyst написав: emeta написав:
заказывать валюту не нужно
і все це у м. Кийові
Дніпро
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Додано: Пон 05 гру, 2022 15:23
ricardo написав:
В А-банку при розміщенні акційного депозиту застосунок не питав, куди повернути вклад. В кінці тут як у Моно (через код повернення), чи якось інакше?
сбрасывает депо на виртуальную жовту карту вместе с %.
отмена пролонгации доступна за 30 дней до окончания, как и в привате.
заказ валюты через чат и в кассе достаточно номер карты назвать.райф
- заказ также работает через чат
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kuzmich
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Додано: Пон 05 гру, 2022 18:52
kuzmich написав: ricardo написав:
В А-банку при розміщенні акційного депозиту застосунок не питав, куди повернути вклад. В кінці тут як у Моно (через код повернення), чи якось інакше?
сбрасывает депо на виртуальную жовту карту вместе с %.
отмена пролонгации доступна за 30 дней до окончания
Дякую, маю жовту в пластику. Зрозумів, що скинуть на неї.
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ricardo
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Додано: Пон 05 гру, 2022 19:08
Акорд сегодня отдал до доллара
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Investor_K
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Додано: Пон 05 гру, 2022 19:15
Як варіант знайшов собі того хто хоче купувати паперові долари, а такі є, і не потрібно бігати по місту та перевірку проходити
Є і таке що скидають грн по айбану в потрібний банк.
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slonslon
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