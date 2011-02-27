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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 гру, 2022 00:30
Есть кто-то в клубе из Харькова? Нет ли проблем при получении валюты по окончанию депозитов? Интересуют Укргаз, Приват, Райф, ПУМБ.
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Oktawa
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Додано: Вів 06 гру, 2022 00:37
novichok Відділення на проспекті Голосіївський 98/2 є генератор. Валюта завжди є.
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Ltava
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Додано: Вів 06 гру, 2022 06:21
Oktawa написав:
Есть кто-то в клубе из Харькова? Нет ли проблем при получении валюты по окончанию депозитов? Интересуют Укргаз, Приват, Райф, ПУМБ.
Приват по предзаказу выдал, ПУМБ и Райф обещают по предзаказу выдавать, но так как у них относительно хороший курс,то приходила со своей валютой, меняла на гривну и снимала свою же валюту, суммы 500.
Райф отделение на Новгородской,11 вроде бы с генератором. Во время тревоги клиенты на улице.
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vollena71
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Додано: Вів 06 гру, 2022 07:28
slonslon написав:
Як варіант знайшов собі того хто хоче купувати паперові долари, а такі є, і не потрібно бігати по місту та перевірку проходити
Є і таке що скидають грн по айбану в потрібний банк.
то свята людина
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ScaryBee
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Додано: Вів 06 гру, 2022 07:29
Proofy написав: kuzmich написав:
райф - заказ также работает через чат
У райфа разве 37.49? Мне предлагали под 38
Конкорд также, под 38
останнього разу було 37,39
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