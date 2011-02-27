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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 00:30

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Есть кто-то в клубе из Харькова? Нет ли проблем при получении валюты по окончанию депозитов? Интересуют Укргаз, Приват, Райф, ПУМБ.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 00:37

novichok Відділення на проспекті Голосіївський 98/2 є генератор. Валюта завжди є.
Ltava
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 06:21

  Oktawa написав:Есть кто-то в клубе из Харькова? Нет ли проблем при получении валюты по окончанию депозитов? Интересуют Укргаз, Приват, Райф, ПУМБ.

Приват по предзаказу выдал, ПУМБ и Райф обещают по предзаказу выдавать, но так как у них относительно хороший курс,то приходила со своей валютой, меняла на гривну и снимала свою же валюту, суммы 500.
Райф отделение на Новгородской,11 вроде бы с генератором. Во время тревоги клиенты на улице.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 07:28

  slonslon написав:Як варіант знайшов собі того хто хоче купувати паперові долари, а такі є, і не потрібно бігати по місту та перевірку проходити
Є і таке що скидають грн по айбану в потрібний банк.

то свята людина
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 07:29

  Proofy написав:
  kuzmich написав:райф - заказ также работает через чат

У райфа разве 37.49? Мне предлагали под 38
Конкорд также, под 38

останнього разу було 37,39

альянс 36,91, щоб двічі не вставати
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:25

  Investor_K написав:Акорд сегодня отдал до доллара


А у них есть свое приложение, насколько они в остальных моментах модерновые? После таких лестных упоминаниях я бы к ним и разместился, благо рядом есть отделение, но как-то совсем этот банк не знаю, считал его карманным банком типа Сичи.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 08:33

  novichok написав:
  Investor_K написав:Акорд сегодня отдал до доллара

відділення з генератором?


В Киеве несколько отделений с генератором. Вчера забирал валюту в одном из таких отделений.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 11:56

  striped написав:
  Investor_K написав:Акорд сегодня отдал до доллара


А у них есть свое приложение, насколько они в остальных моментах модерновые? После таких лестных упоминаниях я бы к ним и разместился, благо рядом есть отделение, но как-то совсем этот банк не знаю, считал его карманным банком типа Сичи.

Звичайно є додаток. З якого депо й відкривається. Ну віддають кольоровими долярчиками з нової пачки з номерами серіями підряд. Досить модернові. :)
Але в мене тута в акорді- нема генератора...
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 13:20

  alex lem написав:
  striped написав:
  Investor_K написав:Акорд сегодня отдал до доллара

А у них есть свое приложение, насколько они в остальных моментах модерновые? После таких лестных упоминаниях я бы к ним и разместился, благо рядом есть отделение, но как-то совсем этот банк не знаю, считал его карманным банком типа Сичи.

Звичайно є додаток.
там ИБ и WEB-версия есть нормальная.
Это ж не какойнить пумб с умничаниями и закидонами
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 16:05

  alex lem написав:Звичайно є додаток. З якого депо й відкривається. Ну віддають кольоровими долярчиками з нової пачки з номерами серіями підряд. Досить модернові. :)
Але в мене тута в акорді- нема генератора...

застосунок.
Віддають різними купюрами старості.
ScaryBee
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