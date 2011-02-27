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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 17:28

Райф отдали новыми в день окончания в региональном отд.
Акорд отдали новыми, слёзно просили переоформиться, продав валюту тут же
Пивдений отдали новыми, предложили вернуться
IBOX отдали до доллара правда старыми купюрами, но в хорошем состоянии

В отделениях желающих каруселить нет, бакс падает
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 19:42

  emeta написав:Райф отдали новыми в день окончания в региональном отд.
Акорд отдали новыми, слёзно просили переоформиться, продав валюту тут же
Пивдений отдали новыми, предложили вернуться
IBOX отдали до доллара правда старыми купюрами, но в хорошем состоянии

В отделениях желающих каруселить нет, бакс падает

т.е. сами банки предлагают доить НБУ конвертационным депозитом под 30% в валюте? :lol: ой прикроют лавку
nekefer
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 20:04

  nekefer написав:
  emeta написав:Райф отдали новыми в день окончания в региональном отд.
Акорд отдали новыми, слёзно просили переоформиться, продав валюту тут же
Пивдений отдали новыми, предложили вернуться
IBOX отдали до доллара правда старыми купюрами, но в хорошем состоянии

В отделениях желающих каруселить нет,
бакс падает

т.е. сами банки предлагают доить НБУ конвертационным депозитом под 30% в валюте? :lol: ой прикроют лавку
в марте и апреле укргаз вероломно и без афиш открывал конвертдепозиты на любые суммы по курсу бакса, светлой памяти, 29+ :?
без гарантий и всякой возни с "межбанком",
на 3 и 6 месяцев. -Это ж сколько % в валюте...
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 22:22

  Ltava написав:novichok Відділення на проспекті Голосіївський 98/2 є генератор. Валюта завжди є.

вул. Бориспільська, 11-А у м. Київ, також є генератор.
Потроху Акорди обгенеруються :)
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 06 гру, 2022 23:52

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Каруселю депо в райфі. зараз в обороті 300 тис. Попередили що наступного разу краще принести довідку про доходт щоб не попасти під фінмон. Шановні у кого як з цим справи.
Які ще банки так звіріють???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 00:15

  novichok написав:
  Ltava написав:novichok Відділення на проспекті Голосіївський 98/2 є генератор. Валюта завжди є.

вул. Бориспільська, 11-А у м. Київ, також є генератор.

а в середине ноября ещё не было...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 01:54

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ihorsic написав:Які ще банки так звіріють???

в яких ви заповнювали опитувальник навідхххсь.
перепишіть в тому авалі опитувальник, повідомте банку про зміну фінансового стану.
дайте можливість банку вивчити ваш фінансовий стан разом, чим банк через блок коштів його вивчатиме самостійно.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:07

Я в дії замовив довідку ок-7 і надам її заздалегідь. Але офіційні доходи не завжди відповідають... 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:10

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  ihorsic написав:Я в дії замовив довідку ок-7 і надам її заздалегідь. Але офіційні доходи не завжди відповідають... 😃😃😃

це все репетиції.... далі буде складніше , принаймі як у прибалтів .
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 02:13

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Будимо шукати виходи. Будемо тарити ОВГЗ чи ще щось.... Або під грушу. 😃😃😃
ihorsic
 
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