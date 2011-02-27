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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 06 гру, 2022 17:28
Райф отдали новыми в день окончания в региональном отд.
Акорд отдали новыми, слёзно просили переоформиться, продав валюту тут же
Пивдений отдали новыми, предложили вернуться
IBOX отдали до доллара правда старыми купюрами, но в хорошем состоянии
В отделениях желающих каруселить нет, бакс падает
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emeta
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Додано: Вів 06 гру, 2022 19:42
emeta написав:Райф
отдали новыми в день окончания в региональном отд.Акорд
отдали новыми, слёзно просили переоформиться, продав валюту тут жеПивдений
отдали новыми, предложили вернуться IBOX
отдали до доллара правда старыми купюрами, но в хорошем состоянии
В отделениях желающих каруселить нет, бакс падает
т.е. сами банки предлагают доить НБУ конвертационным депозитом под 30% в валюте?
ой прикроют лавку
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nekefer
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Додано: Вів 06 гру, 2022 20:04
nekefer написав: emeta написав:Райф
отдали новыми в день окончания в региональном отд.Акорд
отдали новыми, слёзно просили переоформиться, продав валюту тут жеПивдений
отдали новыми, предложили вернуться IBOX
отдали до доллара правда старыми купюрами, но в хорошем состоянииВ отделениях желающих каруселить нет
, бакс падает
т.е. сами банки предлагают доить НБУ конвертационным депозитом под 30% в валюте?
ой прикроют лавку
в марте и апреле укргаз вероломно и без афиш открывал конвертдепозиты на любые суммы по курсу бакса, светлой памяти, 29+
без гарантий и всякой возни с "межбанком",
на 3 и 6 месяцев. -Это ж сколько % в валюте...
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flysoulfly
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Додано: Вів 06 гру, 2022 22:22
Ltava написав:novichok
Відділення на проспекті Голосіївський 98/2 є генератор. Валюта завжди є.
вул. Бориспільська, 11-А у м. Київ, також є генератор.
Потроху Акорди обгенеруються
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novichok
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Додано: Вів 06 гру, 2022 23:52
Каруселю депо в райфі. зараз в обороті 300 тис. Попередили що наступного разу краще принести довідку про доходт щоб не попасти під фінмон. Шановні у кого як з цим справи.
Які ще банки так звіріють???
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ihorsic
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Додано: Сер 07 гру, 2022 00:15
novichok написав: Ltava написав:novichok
Відділення на проспекті Голосіївський 98/2 є генератор. Валюта завжди є.
вул. Бориспільська, 11-А у м. Київ, також є генератор.
а в середине ноября ещё не было...
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Карамболь
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Додано: Сер 07 гру, 2022 01:54
ihorsic написав:
Які ще банки так звіріють???
в яких ви заповнювали опитувальник навідхххсь.
перепишіть в тому авалі опитувальник, повідомте банку про зміну фінансового стану.
дайте можливість банку вивчити ваш фінансовий стан разом, чим банк через блок коштів його вивчатиме самостійно.
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Додано: Сер 07 гру, 2022 02:07
Я в дії замовив довідку ок-7 і надам її заздалегідь. Але офіційні доходи не завжди відповідають... 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: Сер 07 гру, 2022 02:10
ihorsic написав:
Я в дії замовив довідку ок-7 і надам її заздалегідь. Але офіційні доходи не завжди відповідають... 😃😃😃
це все репетиції.... далі буде складніше , принаймі як у прибалтів .
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Додано: Сер 07 гру, 2022 02:13
Будимо шукати виходи. Будемо тарити ОВГЗ чи ще щось.... Або під грушу. 😃😃😃
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ihorsic
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