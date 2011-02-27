Прибалтів не існує 32 роки. Як і СССР.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 гру, 2022 08:12
Додано: Сер 07 гру, 2022 08:43
а как правильно не по эсссровски? балты? или по названию балто-славянской ветви индоевропейской семьи языков называть балто-славянами?
знаете как Балтийское море называют на разных языках?
польск. Morze Bałtyckie
латыш. Baltijas jūra
лит. Baltijos jūra
хотя конечно если вы относите себя к германцам или фино-уграм ...
на немецком Ostsee
швед. Östersjön
фин. Itämeri
Додано: Сер 07 гру, 2022 08:54
ihorsic
Досить цікава тема,заходила у відділення у місті Дніпро взагалі відповіли на це питання що ліміт 400тис на міс
|