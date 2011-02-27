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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 08:12

  Goodman написав:
  ihorsic написав:Я в дії замовив довідку ок-7 і надам її заздалегідь. Але офіційні доходи не завжди відповідають... 😃😃😃

це все репетиції.... далі буде складніше , принаймі як у прибалтів .

Прибалтів не існує 32 роки. Як і СССР.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 08:43

  ricardo написав:
  Goodman написав:
  ihorsic написав:Я в дії замовив довідку ок-7 і надам її заздалегідь. Але офіційні доходи не завжди відповідають... 😃😃😃

це все репетиції.... далі буде складніше , принаймі як у прибалтів .

Прибалтів не існує 32 роки. Як і СССР.

а как правильно не по эсссровски? балты? или по названию балто-славянской ветви индоевропейской семьи языков называть балто-славянами?
знаете как Балтийское море называют на разных языках?
польск. Morze Bałtyckie
латыш. Baltijas jūra
лит. Baltijos jūra

хотя конечно если вы относите себя к германцам или фино-уграм ... :lol:
на немецком Ostsee
швед. Östersjön
фин. Itämeri
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 08:54

ihorsic
Досить цікава тема,заходила у відділення у місті Дніпро взагалі відповіли на це питання що ліміт 400тис на міс
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:11

Я в додатку Моно замовив зняття конверт.депозиту у одному з київських відділень Універсал банку.
Додаток пише що зняти в день X після 14:00.
Хто вже знімав в Моно - справді треба чекати до 14 години чи насправді і зранку видадуть?
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:27

  ihorsic написав:Будимо шукати виходи. Будемо тарити ОВГЗ чи ще щось.... Або під грушу. 😃😃😃

Під грушею вони в Вас грибком підуть. Хоч ніде в сирому не тримав доляри, а було міняла-барига видивився на одному папірці кілька точок ,,грибок каже,,і відмовився брать. Тільки з дисконтом, дурнішого думав знайшов.
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