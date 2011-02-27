Прибалтів не існує 32 роки. Як і СССР.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 гру, 2022 08:12
Додано: Сер 07 гру, 2022 08:43
а как правильно не по эсссровски? балты? или по названию балто-славянской ветви индоевропейской семьи языков называть балто-славянами?
знаете как Балтийское море называют на разных языках?
польск. Morze Bałtyckie
латыш. Baltijas jūra
лит. Baltijos jūra
хотя конечно если вы относите себя к германцам или фино-уграм ...
на немецком Ostsee
швед. Östersjön
фин. Itämeri
Додано: Сер 07 гру, 2022 08:54
ihorsic
Досить цікава тема,заходила у відділення у місті Дніпро взагалі відповіли на це питання що ліміт 400тис на міс
Додано: Сер 07 гру, 2022 09:11
Я в додатку Моно замовив зняття конверт.депозиту у одному з київських відділень Універсал банку.
Додаток пише що зняти в день X після 14:00.
Хто вже знімав в Моно - справді треба чекати до 14 години чи насправді і зранку видадуть?
Додано: Сер 07 гру, 2022 09:27
Під грушею вони в Вас грибком підуть. Хоч ніде в сирому не тримав доляри, а було міняла-барига видивився на одному папірці кілька точок ,,грибок каже,,і відмовився брать. Тільки з дисконтом, дурнішого думав знайшов.
Додано: Сер 07 гру, 2022 11:01
Досить цікава тема,заходила у відділення у місті Дніпро взагалі відповіли на це питання що ліміт 400тис на міс
А мені відповіли на рік! Причому не календарний а від першого внеску клієнта....
Де правда? Хто стикався???
Додано: Сер 07 гру, 2022 11:08
Там існують обмеження в залежності від того як відкривалась картка. Якщо особисто у банку з повною ідентифікацією, то можна мати обороти в 400000 грн. на місяць. Якщо більше напевне що зацікавиться фінмон. Він правда може зацікавитись і меншими сумами якщо клієнт при ідентифікації віднесений до групи ризику (зазвичай це студенти, пенсіонери, безробітні та ін.). Але якщо картка відкривалась дистанційно і повна ідентифікація клієнта проведена не була то по ньому діє обмеження встановлене не банком а законодавчо - обороти по рахунку такого клієнта обмежуються 400000 на рік. Але цього обмеження можна уникнути пройшовши повну ідентифікацію.
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:10
Ну - це вже від відсутності технологічних знань . Є герметизація і силікагель .
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:46
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