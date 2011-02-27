Я в додатку Моно замовив зняття конверт.депозиту у одному з київських відділень Універсал банку.
Додаток пише що зняти в день X після 14:00.
Хто вже знімав в Моно - справді треба чекати до 14 години чи насправді і зранку видадуть?
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Додано: Сер 07 гру, 2022 09:11
Я в додатку Моно замовив зняття конверт.депозиту у одному з київських відділень Універсал банку.
Додаток пише що зняти в день X після 14:00.
Хто вже знімав в Моно - справді треба чекати до 14 години чи насправді і зранку видадуть?
Додано: Сер 07 гру, 2022 09:27
Під грушею вони в Вас грибком підуть. Хоч ніде в сирому не тримав доляри, а було міняла-барига видивився на одному папірці кілька точок ,,грибок каже,,і відмовився брать. Тільки з дисконтом, дурнішого думав знайшов.
Додано: Сер 07 гру, 2022 11:01
Досить цікава тема,заходила у відділення у місті Дніпро взагалі відповіли на це питання що ліміт 400тис на міс
А мені відповіли на рік! Причому не календарний а від першого внеску клієнта....
Де правда? Хто стикався???
Додано: Сер 07 гру, 2022 11:08
Там існують обмеження в залежності від того як відкривалась картка. Якщо особисто у банку з повною ідентифікацією, то можна мати обороти в 400000 грн. на місяць. Якщо більше напевне що зацікавиться фінмон. Він правда може зацікавитись і меншими сумами якщо клієнт при ідентифікації віднесений до групи ризику (зазвичай це студенти, пенсіонери, безробітні та ін.). Але якщо картка відкривалась дистанційно і повна ідентифікація клієнта проведена не була то по ньому діє обмеження встановлене не банком а законодавчо - обороти по рахунку такого клієнта обмежуються 400000 на рік. Але цього обмеження можна уникнути пройшовши повну ідентифікацію.
Додано: Сер 07 гру, 2022 12:10
Ну - це вже від відсутності технологічних знань . Є герметизація і силікагель .
Додано: Сер 07 гру, 2022 13:46
Додано: Сер 07 гру, 2022 14:27
Додано: Сер 07 гру, 2022 15:14
Дожили )
С утра что-бы по новому кругу открыть конвертационный депозит, валюту сдавал в Укргазе по 40,00
На улице принимали по 39,93
Додано: Сер 07 гру, 2022 15:22
нулик пропустили. Разом з комісією за відкриття та обмін у мене вийщов курс 37,04 (купляв без центів)
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