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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 324325326327
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:11

Я в додатку Моно замовив зняття конверт.депозиту у одному з київських відділень Універсал банку.
Додаток пише що зняти в день X після 14:00.
Хто вже знімав в Моно - справді треба чекати до 14 години чи насправді і зранку видадуть?
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 09:27

  ihorsic написав:Будимо шукати виходи. Будемо тарити ОВГЗ чи ще щось.... Або під грушу. 😃😃😃

Під грушею вони в Вас грибком підуть. Хоч ніде в сирому не тримав доляри, а було міняла-барига видивився на одному папірці кілька точок ,,грибок каже,,і відмовився брать. Тільки з дисконтом, дурнішого думав знайшов.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:01

Досить цікава тема,заходила у відділення у місті Дніпро взагалі відповіли на це питання що ліміт 400тис на міс

А мені відповіли на рік! Причому не календарний а від першого внеску клієнта....
Де правда? Хто стикався???
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 11:08

Там існують обмеження в залежності від того як відкривалась картка. Якщо особисто у банку з повною ідентифікацією, то можна мати обороти в 400000 грн. на місяць. Якщо більше напевне що зацікавиться фінмон. Він правда може зацікавитись і меншими сумами якщо клієнт при ідентифікації віднесений до групи ризику (зазвичай це студенти, пенсіонери, безробітні та ін.). Але якщо картка відкривалась дистанційно і повна ідентифікація клієнта проведена не була то по ньому діє обмеження встановлене не банком а законодавчо - обороти по рахунку такого клієнта обмежуються 400000 на рік. Але цього обмеження можна уникнути пройшовши повну ідентифікацію.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 12:10

  alex lem написав:
  ihorsic написав:Будимо шукати виходи. Будемо тарити ОВГЗ чи ще щось.... Або під грушу. 😃😃😃

Під грушею вони в Вас грибком підуть. Хоч ніде в сирому не тримав доляри, а було міняла-барига видивився на одному папірці кілька точок ,,грибок каже,,і відмовився брать. Тільки з дисконтом, дурнішого думав знайшов.

Ну - це вже від відсутності технологічних знань . Є герметизація і силікагель .
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 13:46

  ihorsic написав:Я в дії замовив довідку ок-7 і надам її заздалегідь. Але офіційні доходи не завжди відповідають... 😃😃😃

В дії довідка з ецп?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 14:27

  ScaryBee написав:
  Proofy написав:
  kuzmich написав:райф - заказ также работает через чат

У райфа разве 37.49? Мне предлагали под 38
Конкорд также, под 38

останнього разу було 37,39

альянс 36,91, щоб двічі не вставати
Вы проценты банка и другие комиссии учитываете? Альянс около 37.4 выходил
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:14

Дожили )
С утра что-бы по новому кругу открыть конвертационный депозит, валюту сдавал в Укргазе по 40,00
На улице принимали по 39,93
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:22

  Proofy написав:
  ScaryBee написав:
  Proofy написав:У райфа разве 37.49? Мне предлагали под 38
Конкорд также, под 38

останнього разу було 37,39

альянс 36,91, щоб двічі не вставати
Вы проценты банка и другие комиссии учитываете? Альянс около 37.4 выходил

нулик пропустили. Разом з комісією за відкриття та обмін у мене вийщов курс 37,04 (купляв без центів). Якщо ще порахувати відсотки на депо, то буде 37,01
Sain_повернувся
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 15:31

:oops:
Напомните плиз, процедуру снятия конвертдепо в ОТР.
(пролонгации нет, по договору выплата на текущий)

Что это за ОТР-шное "правило двух дней" ?

Имеет ли значение, если прийти за деньгами не в день окончания, а
через неделю, например ?

1% за выдачу возьмут?
на профильной ветке банка мнения разделились :(
flysoulfly
 
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