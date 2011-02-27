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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 гру, 2022 18:50
foxluck написав:
Я в додатку Моно замовив зняття конверт.депозиту у одному з київських відділень Універсал банку.
Додаток пише що зняти в день X після 14:00.
Хто вже знімав в Моно - справді треба чекати до 14 години чи насправді і зранку видадуть?
Отдадут.
Гораздо проще это делать в абанке. Пришёл в любое время и забрал новенькими купюрами. Никакая запись не нужна, просто зашёл с улицы и забрал $
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