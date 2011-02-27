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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 07 гру, 2022 18:50
foxluck написав:
Я в додатку Моно замовив зняття конверт.депозиту у одному з київських відділень Універсал банку.
Додаток пише що зняти в день X після 14:00.
Хто вже знімав в Моно - справді треба чекати до 14 години чи насправді і зранку видадуть?
Отдадут.
Гораздо проще это делать в абанке. Пришёл в любое время и забрал новенькими купюрами. Никакая запись не нужна, просто зашёл с улицы и забрал $
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Додано: Сер 07 гру, 2022 20:34
flysoulfly написав:
:oops:
Напомните плиз, правильную процедуру снятия конвертдепо в ОТР.
(пролонгации нет, по договору выплата на текущий)
Что это за ОТР-шное "правило двух дней" ?
Имеет ли значение, если прийти за деньгами не в день окончания, а
через неделю, например ?
1% за выдачу возьмут?
куда надо бить, чтоб не взяли? - На профильной ветке банка мнения разделились
шо б вы не надели - вас все равно трахнут
заказал сегодня денег - погляжу, обещали что без, по датам выхожу за три дня
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Додано: Сер 07 гру, 2022 21:00
Бачу місцевий бомонд втягнувся в гру з вихлопом 25-27% річних у доларі
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UA
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1
Додано: Сер 07 гру, 2022 21:04
UA написав:
Бачу місцевий бомонд втягнувся в гру з вихлопом 25-27% річних у доларі
Не треба заздрити.
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