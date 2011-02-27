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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 325326327328
Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 18:50

  foxluck написав:Я в додатку Моно замовив зняття конверт.депозиту у одному з київських відділень Універсал банку.
Додаток пише що зняти в день X після 14:00.
Хто вже знімав в Моно - справді треба чекати до 14 години чи насправді і зранку видадуть?

Отдадут.
Гораздо проще это делать в абанке. Пришёл в любое время и забрал новенькими купюрами. Никакая запись не нужна, просто зашёл с улицы и забрал $
deneg net
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 20:34

  flysoulfly написав::oops:
Напомните плиз, правильную процедуру снятия конвертдепо в ОТР.
(пролонгации нет, по договору выплата на текущий)

Что это за ОТР-шное "правило двух дней" ?

Имеет ли значение, если прийти за деньгами не в день окончания, а
через неделю, например ?

1% за выдачу возьмут?
куда надо бить, чтоб не взяли? - На профильной ветке банка мнения разделились :(


шо б вы не надели - вас все равно трахнут
заказал сегодня денег - погляжу, обещали что без, по датам выхожу за три дня
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:00

Бачу місцевий бомонд втягнувся в гру з вихлопом 25-27% річних у доларі
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:04

  UA написав:Бачу місцевий бомонд втягнувся в гру з вихлопом 25-27% річних у доларі

Не треба заздрити.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:32

  cohan написав:
  flysoulfly написав::oops:
Напомните плиз, правильную процедуру снятия конвертдепо в ОТР.
(пролонгации нет, по договору выплата на текущий)

Что это за ОТР-шное "правило двух дней" ?

Имеет ли значение, если прийти за деньгами не в день окончания, а
через неделю, например ?

1% за выдачу возьмут?
куда надо бить, чтоб не взяли? - На профильной ветке банка мнения разделились :(
шо б вы не надели - вас все равно трахнут
заказал сегодня денег - погляжу, обещали что без, по датам выхожу за три дня
выделенное можно сейчас чуть подробнее пояснить?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 21:42

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  UA написав:Бачу місцевий бомонд втягнувся в гру з вихлопом 25-27% річних у доларі
це все до порогу фінмона
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 гру, 2022 22:33

  UA написав:Бачу місцевий бомонд втягнувся в гру з вихлопом 25-27% річних у доларі

Місцевий бомонд втягнувся ще раніше, коли був вихлоп під 40% у доларі. Я тоді аж запихався бігати по 50000 носити. Зараз трошки легше, бо 100000 :wink:
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