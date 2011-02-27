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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 326327328329
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:22

В европроме уже не 3, а 2,75 ставка https://europrombank.kiev.ua/deposits_fo/
в альянсе покупаем 2709 за 100289,16, курс 36,91
Исправьте таблицу, автор
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 11:44

  kuzmich написав:
  emeta написав:Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Пока самый проблемный из всех конвертдепо

это вы еще в альфе не заказывали, за 10 рабочих дней по правилам договора и один оператор говорит, что деньги заказывать только после падения тела на карту, а второй сразу заявку сделал на +17 календарных дней от даты заказа.
и еще Идея - выдает купюрами с помойки


Чёрт вас дернул связаться
Ну альфа еще ладно, но почему Идея?
Надёжность? Курс у них конский изначально был кажется

Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать?
Ощад, Райф?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:23

  emeta написав:Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать?
Ощад, Райф?

Термінали привату
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:29

  emeta написав:
  kuzmich написав:

Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать?
Ощад, Райф?
Укрексим рулит.

и тот же комсомол берет, бывает, но когда как.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:43

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Райф відразу в касу. всі виписки робить касир
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:49

  Zochan написав:В Райффайзен, після закінчення депозиту для того щоб отримати валюту одразу в касу чи спочатку до спеціаліста?

Одразу у касу. Тiльки замовте готiвку за два днi до цього через ГЛ на конкретне вiддiлення. Вони вам призначать зустрiч на конкретний час. В принципi панство пише, що маючу таку призначену зустрiч до каси можна йти навiть поза чергою, якщо вона буде.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:это вы еще в альфе не заказывали
Не все так у сенсi погано - за наявностi адекватного персмена депо отримується безпроблемно у день його закiнчення. Якщо персмена немає - тодi звiсно: "Ой!"
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Навiщо у таблицi по євро присутнiй ТАС онлайн? Там я розумiю що курс з його баз даних тягнеться, але ж депо оформити неможливо!!! Чи комусь вдавалось? Дуже сумнiваюсь - у застосунку при виборi євро просто не активне поле "Переказати" i не пропонується на вибiр жодна з депозитних програм. Вважаю, що в таблицi цей рядок зайвий.
Alien
 
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