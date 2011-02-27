в альянсе покупаем 2709 за 100289,16, курс 36,91
Исправьте таблицу, автор
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Додано: Чет 08 гру, 2022 11:22
В европроме уже не 3, а 2,75 ставка
в альянсе покупаем 2709 за 100289,16, курс 36,91
Исправьте таблицу, автор
Додано: Чет 08 гру, 2022 11:44
Чёрт вас дернул связаться
Ну альфа еще ладно, но почему Идея?
Надёжность? Курс у них конский изначально был кажется
Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать?
Ощад, Райф?
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:23
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:29
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:43
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Райф відразу в касу. всі виписки робить касир
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:49
Одразу у касу. Тiльки замовте готiвку за два днi до цього через ГЛ на конкретне вiддiлення. Вони вам призначать зустрiч на конкретний час. В принципi панство пише, що маючу таку призначену зустрiч до каси можна йти навiть поза чергою, якщо вона буде.
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:51
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:57
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Навiщо у таблицi по євро присутнiй ТАС онлайн? Там я розумiю що курс з його баз даних тягнеться, але ж депо оформити неможливо!!! Чи комусь вдавалось? Дуже сумнiваюсь - у застосунку при виборi євро просто не активне поле "Переказати" i не пропонується на вибiр жодна з депозитних програм. Вважаю, що в таблицi цей рядок зайвий.
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