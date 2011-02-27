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emeta написав:Кто у IZI забирал через комсомол? 10.12 заканчивается депо 06.12 делаю заявку на валюту Заказать могут только 19.12 Пока самый проблемный из всех конвертдепо
это вы еще в альфе не заказывали, за 10 рабочих дней по правилам договора и один оператор говорит, что деньги заказывать только после падения тела на карту, а второй сразу заявку сделал на +17 календарных дней от даты заказа. и еще Идея - выдает купюрами с помойки
Чёрт вас дернул связаться Ну альфа еще ладно, но почему Идея? Надёжность? Курс у них конский изначально был кажется
Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать? Ощад, Райф?
Zochan написав:В Райффайзен, після закінчення депозиту для того щоб отримати валюту одразу в касу чи спочатку до спеціаліста?
Одразу у касу. Тiльки замовте готiвку за два днi до цього через ГЛ на конкретне вiддiлення. Вони вам призначать зустрiч на конкретний час. В принципi панство пише, що маючу таку призначену зустрiч до каси можна йти навiть поза чергою, якщо вона буде.
Навiщо у таблицi по євро присутнiй ТАС онлайн? Там я розумiю що курс з його баз даних тягнеться, але ж депо оформити неможливо!!! Чи комусь вдавалось? Дуже сумнiваюсь - у застосунку при виборi євро просто не активне поле "Переказати" i не пропонується на вибiр жодна з депозитних програм. Вважаю, що в таблицi цей рядок зайвий.
это вы еще в альфе не заказывали, за 10 рабочих дней по правилам договора и один оператор говорит, что деньги заказывать только после падения тела на карту, а второй сразу заявку сделал на +17 календарных дней от даты заказа. и еще Идея - выдает купюрами с помойки
Чёрт вас дернул связаться Ну альфа еще ладно, но почему Идея? Надёжность? Курс у них конский изначально был кажется
Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать? Ощад, Райф?
потому что государство печатало очень много бумаги и в эпоху 50к в пешей доступности была идея и отп, отп требовал занести еще от 10к гривны на депо. И когда курс у менял был 42, жадность взяла верх и отнес в идею по 37.4. Я и так запарился расфасовывать гривну, а альфа вроде была тогда в числе первых прикрутивших онлайн, щас благо со 100к стало легче намного, та и с идеей распрощался, потом они обнаглели и выставили 38.78