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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:51

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  kuzmich написав:это вы еще в альфе не заказывали
Не все так у сенсi погано - за наявностi адекватного персмена депо отримується безпроблемно у день його закiнчення. Якщо персмена немає - тодi звiсно: "Ой!"
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Навiщо у таблицi по євро присутнiй ТАС онлайн? Там я розумiю що курс з його баз даних тягнеться, але ж депо оформити неможливо!!! Чи комусь вдавалось? Дуже сумнiваюсь - у застосунку при виборi євро просто не активне поле "Переказати" i не пропонується на вибiр жодна з депозитних програм. Вважаю, що в таблицi цей рядок зайвий.
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:41

  emeta написав:
это вы еще в альфе не заказывали, за 10 рабочих дней по правилам договора и один оператор говорит, что деньги заказывать только после падения тела на карту, а второй сразу заявку сделал на +17 календарных дней от даты заказа.
и еще Идея - выдает купюрами с помойки


Чёрт вас дернул связаться
Ну альфа еще ладно, но почему Идея?
Надёжность? Курс у них конский изначально был кажется

Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать?
Ощад, Райф?

потому что государство печатало очень много бумаги и в эпоху 50к в пешей доступности была идея и отп, отп требовал занести еще от 10к гривны на депо. И когда курс у менял был 42, жадность взяла верх и отнес в идею по 37.4. Я и так запарился расфасовывать гривну, а альфа вроде была тогда в числе первых прикрутивших онлайн, щас благо со 100к стало легче намного, та и с идеей распрощался, потом они обнаглели и выставили 38.78
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:57

  la9 написав:В европроме уже не 3, а 2,75 ставка https://europrombank.kiev.ua/deposits_fo/

еще обещали печеньку давать дополнительно к депозиту с декабря
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  Investor_K написав:Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?

Да и круглосуточно.
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