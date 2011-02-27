Не все так у сенсi погано - за наявностi адекватного персмена депо отримується безпроблемно у день його закiнчення. Якщо персмена немає - тодi звiсно: "Ой!"
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Додано: Чет 08 гру, 2022 12:51
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:57
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Навiщо у таблицi по євро присутнiй ТАС онлайн? Там я розумiю що курс з його баз даних тягнеться, але ж депо оформити неможливо!!! Чи комусь вдавалось? Дуже сумнiваюсь - у застосунку при виборi євро просто не активне поле "Переказати" i не пропонується на вибiр жодна з депозитних програм. Вважаю, що в таблицi цей рядок зайвий.
Додано: Чет 08 гру, 2022 15:48
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?
Додано: Чет 08 гру, 2022 16:41
потому что государство печатало очень много бумаги и в эпоху 50к в пешей доступности была идея и отп, отп требовал занести еще от 10к гривны на депо. И когда курс у менял был 42, жадность взяла верх и отнес в идею по 37.4. Я и так запарился расфасовывать гривну, а альфа вроде была тогда в числе первых прикрутивших онлайн, щас благо со 100к стало легче намного, та и с идеей распрощался, потом они обнаглели и выставили 38.78
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:57
еще обещали печеньку давать дополнительно к депозиту с декабря
Додано: Чет 08 гру, 2022 19:03
Додано: Чет 08 гру, 2022 22:14
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))
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