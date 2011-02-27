|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:51
kuzmich написав:
это вы еще в альфе не заказывали
Не все так у сенсi погано - за наявностi адекватного персмена депо отримується безпроблемно у день його закiнчення. Якщо персмена немає - тодi звiсно: "Ой!"
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 гру, 2022 12:57
Навiщо у таблицi по євро присутнiй ТАС онлайн? Там я розумiю що курс з його баз даних тягнеться, але ж депо оформити неможливо!!! Чи комусь вдавалось? Дуже сумнiваюсь - у застосунку при виборi євро просто не активне поле "Переказати" i не пропонується на вибiр жодна з депозитних програм. Вважаю, що в таблицi цей рядок зайвий.
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 234 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 гру, 2022 15:48
Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 8109
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 806 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 16:41
emeta написав:
это вы еще в альфе не заказывали, за 10 рабочих дней по правилам договора и один оператор говорит, что деньги заказывать только после падения тела на карту, а второй сразу заявку сделал на +17 календарных дней от даты заказа.
и еще Идея - выдает купюрами с помойки
Чёрт вас дернул связаться
Ну альфа еще ладно, но почему Идея?
Надёжность? Курс у них конский изначально был кажется
Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать?
Ощад, Райф?
потому что государство печатало очень много бумаги и в эпоху 50к в пешей доступности была идея и отп, отп требовал занести еще от 10к гривны на депо. И когда курс у менял был 42, жадность взяла верх и отнес в идею по 37.4. Я и так запарился расфасовывать гривну, а альфа вроде была тогда в числе первых прикрутивших онлайн, щас благо со 100к стало легче намного, та и с идеей распрощался, потом они обнаглели и выставили 38.78
-
kuzmich
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 25.08.22
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 17:57
еще обещали печеньку давать дополнительно к депозиту с декабря
-
J
-
-
- Повідомлень: 5523
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 19:03
Investor_K написав:
Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?
Да и круглосуточно.
-
lara_08
-
-
- Повідомлень: 510
- З нами з: 05.05.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 22:14
emeta написав:
Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))
-
asti
-
-
- Повідомлень: 3151
- З нами з: 24.11.12
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 596 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:42
asti написав: emeta написав:
Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))
а это в реале кто-то осуществлял ?
и кстати, про есть всегда бакс в больших количествах... Но зайдите на ветку ТАСа. Там достаточно в это не верящих, испуганных и обиженных Тасей в прошлом.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 гру, 2022 23:47
asti написав: emeta написав:
Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))
Хм
каким образом эта процедура осуществляется?
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2016
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:12
lara_08 написав: Investor_K написав:
Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?
Да
и круглосуточно.
А еще какие банки круглосуточно открывают?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 1243
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 528 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|52012
|
|
|5
|25420
|
|
|3
|6190
|
|