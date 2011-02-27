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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 12:57

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Навiщо у таблицi по євро присутнiй ТАС онлайн? Там я розумiю що курс з його баз даних тягнеться, але ж депо оформити неможливо!!! Чи комусь вдавалось? Дуже сумнiваюсь - у застосунку при виборi євро просто не активне поле "Переказати" i не пропонується на вибiр жодна з депозитних програм. Вважаю, що в таблицi цей рядок зайвий.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 15:48

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 16:41

  emeta написав:
это вы еще в альфе не заказывали, за 10 рабочих дней по правилам договора и один оператор говорит, что деньги заказывать только после падения тела на карту, а второй сразу заявку сделал на +17 календарных дней от даты заказа.
и еще Идея - выдает купюрами с помойки


Чёрт вас дернул связаться
Ну альфа еще ладно, но почему Идея?
Надёжность? Курс у них конский изначально был кажется

Сейчас вообще мятые купюры где то можно сдать?
Ощад, Райф?

потому что государство печатало очень много бумаги и в эпоху 50к в пешей доступности была идея и отп, отп требовал занести еще от 10к гривны на депо. И когда курс у менял был 42, жадность взяла верх и отнес в идею по 37.4. Я и так запарился расфасовывать гривну, а альфа вроде была тогда в числе первых прикрутивших онлайн, щас благо со 100к стало легче намного, та и с идеей распрощался, потом они обнаглели и выставили 38.78
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 17:57

  la9 написав:В европроме уже не 3, а 2,75 ставка https://europrombank.kiev.ua/deposits_fo/

еще обещали печеньку давать дополнительно к депозиту с декабря
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 19:03

  Investor_K написав:Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?

Да и круглосуточно.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 22:14

  emeta написав:Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:42

  asti написав:
  emeta написав:Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))
а это в реале кто-то осуществлял ?

и кстати, про есть всегда бакс в больших количествах... Но зайдите на ветку ТАСа. Там достаточно в это не верящих, испуганных и обиженных Тасей в прошлом.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 гру, 2022 23:47

  asti написав:
  emeta написав:Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))


Хм
каким образом эта процедура осуществляется?
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 00:12

  lara_08 написав:
  Investor_K написав:Приват у вихідні конвертаційні депозити відкриває?

Да
и круглосуточно.
:shock:
А еще какие банки круглосуточно открывают?
flysoulfly
 
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Як там в укргазі валюту потрібно замовляти? Чи прийшов у касу.... 😃
ihorsic
 
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