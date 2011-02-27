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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 04:57

  ihorsic написав:Як там в укргазі валюту потрібно замовляти? Чи прийшов у касу.... 😃

Приходив замовлять за неділю до закінчення, сказали що не треба. Гроші будуть. Оце на днях забрав. Нові кольорові, аж дивно.
Перевкладать не просили, пофіг зовсім.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 05:43

  asti написав:
  emeta написав:Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))

Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа
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