Приходив замовлять за неділю до закінчення, сказали що не треба. Гроші будуть. Оце на днях забрав. Нові кольорові, аж дивно.
Перевкладать не просили, пофіг зовсім.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 04:57
Додано: П'ят 09 гру, 2022 05:43
Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа
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