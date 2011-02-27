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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 328329330331
Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 04:57

  ihorsic написав:Як там в укргазі валюту потрібно замовляти? Чи прийшов у касу.... 😃

Приходив замовлять за неділю до закінчення, сказали що не треба. Гроші будуть. Оце на днях забрав. Нові кольорові, аж дивно.
Перевкладать не просили, пофіг зовсім.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 05:43

  asti написав:
  emeta написав:Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))

Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:32

  1finanсier написав:
  asti написав:
  emeta написав:Кто у IZI забирал через комсомол?
10.12 заканчивается депо
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12 :?
Пока самый проблемный из всех конвертдепо
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))

Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа

Розказую. Теоретично, оскільки сам такого не здійснював, але знаючи банківські процеси, розумію як це можливо. Отже, йдете до операціоніста і кажете що хочете зняти готівкову валюту з картки ізі і усю її покласти на ощадний рахунок у Тасі. Вам випишуть видатковий ордер (або два - видатковий + прибутковий) і з ним ви вже в касу де касирка усе проведе по рахункам і вам поверне корінці ордерів. Якщо сума невелика то можливо зразу ідти у касу - правда я не певен на 100%, що касирка бачить у себе рахунки ізі тоді у будь якому випадку ідти до операціоніста. У будь-якому випадку здійснювати ці операції тася не зобов'язана і може вам відмовити. Тому вам так чи інакше доведеться домовлятись з працівниками відділення ну і сподіватись на їх добру волю з цього питання.
Як варіант - можна зробити те ж саме , але трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі. Правда тут знову-таки треба домовлятися. Але в принципі усе можливо
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:48

  kuzmich написав:и еще Идея - выдает купюрами с помойки

Вчора забрав в Ідеї кольоровими 2009-2013 рік, забрав без проблем єдине що депо потрібно розривати у додатку в день закінчення бо самі менеджери вам не передзвонять як обіцяють при відкритті депо. Ну і відділення має бути зі світлом.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:59

  Alien написав:
  1finanсier написав: трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі
валюту вньос, оформили зачисление - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА ! - касса закрылась, всех Go Off! приходите... мож завтра или...
сейчас многоходовки плохо получаются, если нет личной заинтересованности внутри банка.
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