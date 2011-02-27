Приходив замовлять за неділю до закінчення, сказали що не треба. Гроші будуть. Оце на днях забрав. Нові кольорові, аж дивно.
Перевкладать не просили, пофіг зовсім.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 04:57
Додано: П'ят 09 гру, 2022 05:43
Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа
Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:32
Розказую. Теоретично, оскільки сам такого не здійснював, але знаючи банківські процеси, розумію як це можливо. Отже, йдете до операціоніста і кажете що хочете зняти готівкову валюту з картки ізі і усю її покласти на ощадний рахунок у Тасі. Вам випишуть видатковий ордер (або два - видатковий + прибутковий) і з ним ви вже в касу де касирка усе проведе по рахункам і вам поверне корінці ордерів. Якщо сума невелика то можливо зразу ідти у касу - правда я не певен на 100%, що касирка бачить у себе рахунки ізі тоді у будь якому випадку ідти до операціоніста. У будь-якому випадку здійснювати ці операції тася не зобов'язана і може вам відмовити. Тому вам так чи інакше доведеться домовлятись з працівниками відділення ну і сподіватись на їх добру волю з цього питання.
Як варіант - можна зробити те ж саме , але трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі. Правда тут знову-таки треба домовлятися. Але в принципі усе можливо
Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:48
Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:59
валюту вньос, оформили зачисление - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА ! - касса закрылась, всех Go Off! приходите... мож завтра или...
сейчас многоходовки плохо получаются, если нет личной заинтересованности внутри банка.
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