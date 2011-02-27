Приходив замовлять за неділю до закінчення, сказали що не треба. Гроші будуть. Оце на днях забрав. Нові кольорові, аж дивно.
Перевкладать не просили, пофіг зовсім.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 04:57
Додано: П'ят 09 гру, 2022 05:43
Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа
Додано: П'ят 09 гру, 2022 07:32
Розказую. Теоретично, оскільки сам такого не здійснював, але знаючи банківські процеси, розумію як це можливо. Отже, йдете до операціоніста і кажете що хочете зняти готівкову валюту з картки ізі і усю її покласти на ощадний рахунок у Тасі. Вам випишуть видатковий ордер (або два - видатковий + прибутковий) і з ним ви вже в касу де касирка усе проведе по рахункам і вам поверне корінці ордерів. Якщо сума невелика то можливо зразу ідти у касу - правда я не певен на 100%, що касирка бачить у себе рахунки ізі тоді у будь якому випадку ідти до операціоніста. У будь-якому випадку здійснювати ці операції тася не зобов'язана і може вам відмовити. Тому вам так чи інакше доведеться домовлятись з працівниками відділення ну і сподіватись на їх добру волю з цього питання.
Як варіант - можна зробити те ж саме , але трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі. Правда тут знову-таки треба домовлятися. Але в принципі усе можливо
Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:48
Додано: П'ят 09 гру, 2022 08:59
валюту вньос, оформили зачисление - ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА ! - касса закрылась, всех Go Off! "Приходите... мож завтра или"
сейчас многоходовки плохо получаются, если нет личной заинтересованности внутри банка.
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 09 гру, 2022 09:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:07
можно было б это и внести в таблицу, одни и теже вопросы
газ, идея - звонок в отделение за 1-2 дня
кредо - звонок гор.линия за 3 дня
райф - заказ через чат за 2 дня
абанк - чат за 2 дня
альфа - чат за 10р.д. или горячка
газ вроде выдают без резерва если обслуживатесь на том отделении, если на другое то надо заказывать заранее
Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:23
А подскажите пожалуйста сам механизм по окончанию депо - деньги падают куда? На валютный счет? Или нужно к нему еще и карту открывать и уже с нее снимать в кассе?
Додано: П'ят 09 гру, 2022 09:38
Это сильно зависит от области/города/района/отделения/персмена и десятка других факторов
Додано: П'ят 09 гру, 2022 10:10
У мене падало на картку. Бо була вiдкрита у пакетi White. Якщо ж ви вiдкривали через поточний рахунок у валютi а картки нема то впаде звiсно що на нього. Ви головне автопролонгацiю не забудьте вiдмiнити i o 8 ранку депо впаде на ваш рахунок - з нього i знiмете. Тiльки у будь якому випадку вам треба буде пiдiйти до персмена - з поточного рахунку наскiльки я пам'ятаю касирка сама зняти кошти не може - тiльки через ордер що оформить персмен.
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