Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
В тарифах izibank есть пункт "переказ коштів у касах ТАСКОМБАНКу на власні рахунки, що відкриті в ТАСКОМБАНКу (власні кошти) -- 5 ₴", но поддержка izibank про отсутствие такой возможности по валюте. До сих пор не исправили.
Не в кожному відділенні чи банку можуть захотіти зробити це через відсутність необхідної валюті в касі.Alien написав:Отже, йдете до операціоніста і кажете що хочете зняти готівкову валюту з картки ізі і усю її покласти на ощадний рахунок у Тасі. Вам випишуть видатковий ордер (або два - видатковий + прибутковий) і з ним ви вже в касу де касирка усе проведе по рахункам і вам поверне корінці ордерів. Якщо сума невелика то можливо зразу ідти у касу - правда я не певен на 100%, що касирка бачить у себе рахунки ізі тоді у будь якому випадку ідти до операціоніста.
Цей варіант теоретично більш вірогідніший.Alien написав:Як варіант - можна зробити те ж саме , але трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі. Правда тут знову-таки треба домовлятися. Але в принципі усе можливо
Але слід зауважити наступне. Депозит izi автоматично падає на картку. Зняття депозиту в касі 15 ₴, а грошей з картки -- 0,75 % + 15 ₴. Щоб зняти депозитні кошти, то без підтримки izi не вдасться... А підтримка ой наврядче забажає піти на зустріч клієнту.
Звідси сенс у такому сценарії відпадає.