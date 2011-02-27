Alien написав:

1finanсier написав: asti написав: Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!

В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах)) Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))

Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа

Розказую. Теоретично, оскільки сам такого не здійснював, але знаючи банківські процеси, розумію як це можливо. Отже, йдете до операціоніста і кажете що хочете зняти готівкову валюту з картки ізі і усю її покласти на ощадний рахунок у Тасі. Вам випишуть видатковий ордер (або два - видатковий + прибутковий) і з ним ви вже в касу де касирка усе проведе по рахункам і вам поверне корінці ордерів. Якщо сума невелика то можливо зразу ідти у касу - правда я не певен на 100%, що касирка бачить у себе рахунки ізі тоді у будь якому випадку ідти до операціоніста. У будь-якому випадку здійснювати ці операції тася не зобов'язана і може вам відмовити. Тому вам так чи інакше доведеться домовлятись з працівниками відділення ну і сподіватись на їх добру волю з цього питання.Як варіант - можна зробити те ж саме , але трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі. Правда тут знову-таки треба домовлятися. Але в принципі усе можливо