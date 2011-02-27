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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 09 гру, 2022 13:11
emeta написав:
06.12 делаю заявку на валюту
Заказать могут только 19.12
Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
asti написав:
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В тарифах izibank есть пункт "переказ коштів у касах ТАСКОМБАНКу на власні рахунки, що відкриті в ТАСКОМБАНКу (власні кошти) -- 5 ₴
", но поддержка izibank про отсутствие такой возможности по валюте. До сих пор не исправили.
Alien написав:
Отже, йдете до операціоніста і кажете що хочете зняти готівкову валюту з картки ізі і усю її покласти на ощадний рахунок у Тасі. Вам випишуть видатковий ордер (або два - видатковий + прибутковий) і з ним ви вже в касу де касирка усе проведе по рахункам і вам поверне корінці ордерів. Якщо сума невелика то можливо зразу ідти у касу - правда я не певен на 100%, що касирка бачить у себе рахунки ізі тоді у будь якому випадку ідти до операціоніста.
Не в кожному відділенні чи банку можуть захотіти зробити це через відсутність необхідної валюті в касі.
Alien написав:
Як варіант - можна зробити те ж саме , але трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі. Правда тут знову-таки треба домовлятися. Але в принципі усе можливо
Цей варіант теоретично більш вірогідніший.
Але слід зауважити наступне. Депозит izi автоматично падає на картку. Зняття депозиту в касі 15 ₴, а грошей з картки -- 0,75 % + 15 ₴. Щоб зняти депозитні кошти, то без підтримки izi не вдасться... А підтримка ой наврядче забажає піти на зустріч клієнту.
Звідси сенс у такому сценарії відпадає.
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:12
Обновление.
В Конкорд ставка по 3-х месячному конвертационному депозиту не 3%, а 1%
Таким образом с учётом комиссии за конвертацию 0,2% и ставкой по депозиту, эффективный курс будет равен обменому курсу 37,60
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 14:21
Alien написав: 1finanсier написав: asti написав:
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))
Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа
Розказую. Теоретично, оскільки сам такого не здійснював, але знаючи банківські процеси, розумію як це можливо. Отже, йдете до операціоніста і кажете що хочете зняти готівкову валюту з картки ізі і усю її покласти на ощадний рахунок у Тасі. Вам випишуть видатковий ордер (або два - видатковий + прибутковий) і з ним ви вже в касу де касирка усе проведе по рахункам і вам поверне корінці ордерів. Якщо сума невелика то можливо зразу ідти у касу - правда я не певен на 100%, що касирка бачить у себе рахунки ізі тоді у будь якому випадку ідти до операціоніста. У будь-якому випадку здійснювати ці операції тася не зобов'язана і може вам відмовити. Тому вам так чи інакше доведеться домовлятись з працівниками відділення ну і сподіватись на їх добру волю з цього питання.
Як варіант - можна зробити те ж саме , але трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі. Правда тут знову-таки треба домовлятися. Але в принципі усе можливо
Даже если всё это получится
Занес в отделение ТАС валюту, положил на счёт
получил их же сразу как депозит от ИЗИ
Как потом вытащить валюту из ТАС банка?
Подавать заявку на выдачу валюты в ТАС и ждать две недели?
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emeta
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:22
Пт 09 дек, 2022 11:37
С такими тампами нал. курса в обменниках, то через неделю можно ветку закрывать.
А от цікаво хто який вибрав для себе поріг? Я 39.5 щоб маржа була 2 грн Нижче не комільфо...
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ihorsic
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Додано: П'ят 09 гру, 2022 22:37
ihorsic написав:
Пт 09 дек, 2022 11:37
С такими тампами нал. курса в обменниках, то через неделю можно ветку закрывать.
А от цікаво хто який вибрав для себе поріг? Я 39.5 щоб маржа була 2 грн Нижче не комільфо...
доходность ниже 20% в баксе вас не устраивает?
а можно узнать где есть больше?
лично меня не устраивает доходность в 1-3%, а 20 и даже 15 очень даже устраивает, поэтому порог 39,5 - баловани вы
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Додано: Суб 10 гру, 2022 07:21
deneg net написав:
доходность ниже 20% в баксе вас не устраивает?
а можно узнать где есть больше?
Чоловік має на увазі , неспідставність ризику нарватися на фінмон і заробіток .
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