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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 330331332333
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 16:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В табличці вказано у Сенса (Альфи) 1,25%, але у них було (і не змінювалось наче) 2,5% на тримісячний депозит.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:04

  ustinovse написав:В табличці вказано у Сенса (Альфи) 1,25%, але у них було (і не змінювалось наче) 2,5% на тримісячний депозит.


Підкажить : де можно побачити цю таблицю ?
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:09

  iurii44 написав:
  ustinovse написав:В табличці вказано у Сенса (Альфи) 1,25%, але у них було (і не змінювалось наче) 2,5% на тримісячний депозит.


Підкажить : де можно побачити цю таблицю ?

Лінк в першому повідомленні цієї теми. Табличка тут
ustinovse
 
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