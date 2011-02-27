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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 330331332333
Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 16:53

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

В табличці вказано у Сенса (Альфи) 1,25%, але у них було (і не змінювалось наче) 2,5% на тримісячний депозит.
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:04

  ustinovse написав:В табличці вказано у Сенса (Альфи) 1,25%, але у них було (і не змінювалось наче) 2,5% на тримісячний депозит.


Підкажить : де можно побачити цю таблицю ?
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 гру, 2022 21:09

  iurii44 написав:
  ustinovse написав:В табличці вказано у Сенса (Альфи) 1,25%, але у них було (і не змінювалось наче) 2,5% на тримісячний депозит.


Підкажить : де можно побачити цю таблицю ?

Лінк в першому повідомленні цієї теми. Табличка тут
ustinovse
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 13:08

  ihorsic написав:С такими тампами нал. курса в обменниках, то через неделю можно ветку закрывать. :(

А от цікаво хто який вибрав для себе поріг?

5% за 3 мес доходность овгз
Ромасик
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 16:38

  Ромасик написав:
  ihorsic написав:С такими тампами нал. курса в обменниках, то через неделю можно ветку закрывать. :(

А от цікаво хто який вибрав для себе поріг?

5% за 3 мес доходность овгз

Я теж вже порівнював, що зараз по 3-міс конвертдепо ну від сили 2% більше приросло ніж ОВДП. Якщо згадувати і порівнювати, то у 2019 найбільш вдалі фізики могли мати понад 40% у валюті, а вибрані юрики 85% у тому ж вимірі.
Так що для каруселі такі собі стимули.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 02:01

  Ой+ написав:
  Ромасик написав:
  ihorsic написав:С такими тампами нал. курса в обменниках, то через неделю можно ветку закрывать. :(

А от цікаво хто який вибрав для себе поріг?

5% за 3 мес доходность овгз

Я теж вже порівнював, що зараз по 3-міс конвертдепо ну від сили 2% більше приросло ніж ОВДП. Якщо згадувати і порівнювати, то у 2019 найбільш вдалі фізики могли мати понад 40% у валюті, а вибрані юрики 85% у тому ж вимірі.
Так що для каруселі такі собі стимули.

ТАК ОВДП в гривні, а депо в валюті
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:47

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Howl написав:Ответ поддержки банка:
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
У izibank є позитивні зміни. Депо до 27 включно й 28 (середа) зможу отримати.
Представник на facebook допоміг.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 19:28

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  Howl написав:Представник на facebook допоміг.

Так ФБ руліт, теж допоміг. А саппорт на вайбері -- відстій :(
Amethyst
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  #<1 ... 330331332333
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