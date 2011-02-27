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ihorsic написав:С такими тампами нал. курса в обменниках, то через неделю можно ветку закрывать.
А от цікаво хто який вибрав для себе поріг?
5% за 3 мес доходность овгз
Я теж вже порівнював, що зараз по 3-міс конвертдепо ну від сили 2% більше приросло ніж ОВДП. Якщо згадувати і порівнювати, то у 2019 найбільш вдалі фізики могли мати понад 40% у валюті, а вибрані юрики 85% у тому ж вимірі. Так що для каруселі такі собі стимули.
ihorsic написав:С такими тампами нал. курса в обменниках, то через неделю можно ветку закрывать.
А от цікаво хто який вибрав для себе поріг?
5% за 3 мес доходность овгз
Я теж вже порівнював, що зараз по 3-міс конвертдепо ну від сили 2% більше приросло ніж ОВДП. Якщо згадувати і порівнювати, то у 2019 найбільш вдалі фізики могли мати понад 40% у валюті, а вибрані юрики 85% у тому ж вимірі. Так що для каруселі такі собі стимули.
izibank написав:робимо замовлення щопонеділка, доступно для зняття стає в наступний понеділок. наприклад, якщо звернетесь сьогодні (9 грудня), то зробимо замовлення 12 грудня і кошти будуть доступні саме для вас 19 грудня.
У izibank є позитивні зміни. Депо до 27 включно й 28 (середа) зможу отримати. Представник на facebook допоміг.