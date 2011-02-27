|
|
|
Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 12 гру, 2022 22:45
Украинский капитал
вернули хрустящими синими без проблем,
Говорят, вынуждены были поднять курс, поскольку в ущерб себе бедолаги продавали раньше
Alien написав: 1finanсier написав: asti написав:
Вы шо не можете открыть ощадник в ТАЗике и перекинуть бакс туда и уже оттуда снять??!
В ТАСе бакс есть всегда и в больших количествах))
Мене також цікавить яким чином це можна зробити? Як зв'язати картку ІЗІ і ощадник ТАСа
Розказую. Теоретично, оскільки сам такого не здійснював, але знаючи банківські процеси, розумію як це можливо. Отже, йдете до операціоніста і кажете що хочете зняти готівкову валюту з картки ізі і усю її покласти на ощадний рахунок у Тасі. Вам випишуть видатковий ордер (або два - видатковий + прибутковий) і з ним ви вже в касу де касирка усе проведе по рахункам і вам поверне корінці ордерів. Якщо сума невелика то можливо зразу ідти у касу - правда я не певен на 100%, що касирка бачить у себе рахунки ізі тоді у будь якому випадку ідти до операціоніста. У будь-якому випадку здійснювати ці операції тася не зобов'язана і може вам відмовити. Тому вам так чи інакше доведеться домовлятись з працівниками відділення ну і сподіватись на їх добру волю з цього питання.
Як варіант - можна зробити те ж саме , але трохи складніше. Річ у тім що працівники відділення можуть вам відмовити з причини того , що у касі немає валюти а у попередньому прикладі вони спочатку мають видати вам валюту а потім прийняти її на ощадний. Щоб позбавити їх цієї відмазки ви можете прийти зі своєю валютою та запропонувати їм її прийняти на ощадний за умови, що після цього вам її видадуть як вклад ізі. Правда тут знову-таки треба домовлятися. Але в принципі усе можливо
В общем, схема оказалась на поверку нерабочей
Выдать не могут валюту, хотя она есть на продажу
Закончившиеся депозиты только по заранее заказанным заявкам
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2023
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 23:01
sergey_sryvkin написав: nekefer написав: Goodman написав:
ою строкою йде заніс великих сум на депо.
кожного разу по 100к, вважайте
так это одна и таже сумма
человек чесно меняет деньги, не запрещено и не облагается налогом
за первые 100т может показать зарплату за прошлые два года год минималки хватит
100*3 = 300
Що, власне, теж не сума для фінмонів
думаю, дело в накопительном когда по итогу у финсона появятся ВОПРОСЫ, на которые нет ответ и чревато расставание с банком
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4843
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 23:05
cohan написав: flysoulfly написав:
:oops:
Напомните плиз, правильную процедуру снятия конвертдепо в ОТР.
(пролонгации нет, по договору выплата на текущий)
Что это за ОТР-шное "правило двух дней" ?
Имеет ли значение, если прийти за деньгами не в день окончания, а
через неделю, например ?
1% за выдачу возьмут?
куда надо бить, чтоб не взяли? - На профильной ветке банка мнения разделились
заказал сегодня денег - погляжу, обещали что без, по датам выхожу за три дня
кАроче: в ОТП осталась шняга с балансом, поэтому: снимаем - потом открываем новый (это если есть смысл, я на след месяцы к ОТП охладел, есть куда вложить)
иначе нарушается нал-безнал и получается хрень: напоминает анекдот Никулина про "монтану" и "козырную монтану"
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4843
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 395 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 гру, 2022 09:57
kuzmich написав: ihorsic написав:
Як там в укргазі валюту потрібно замовляти? Чи прийшов у касу.... 😃
можно было б это и внести в таблицу, одни и теже вопросы
газ, идея - звонок в отделение за 1-2 дня
кредо - звонок гор.линия за 3 дня
райф - заказ через чат за 2 дня
абанк - чат за 2 дня
альфа - чат за 10р.д. или горячка
газ вроде выдают без резерва если обслуживатесь на том отделении, если на другое то надо заказывать заранее
Газ и кредо в том же отделении отдают без заказа и без проблем.
-
Bob
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 13.02.07
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 57 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|77
|52257
|
|
|5
|25446
|
|
|3
|6226
|
|