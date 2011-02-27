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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 гру, 2022 21:41
TDK написав: lamal написав:
а хто в Києві відкривав депо в УкрБудінвесті , порекомендуйте відділення (бо біля мене жодного нема)прийдеться кудись їхати...
Відділення біля метро Печерська
Київ, вул. Старонаводницька, 13Б
там холодно
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