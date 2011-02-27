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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 гру, 2022 21:41
TDK написав: lamal написав:
а хто в Києві відкривав депо в УкрБудінвесті , порекомендуйте відділення (бо біля мене жодного нема)прийдеться кудись їхати...
Відділення біля метро Печерська
Київ, вул. Старонаводницька, 13Б
там холодно
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J
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Додано: Сер 14 гру, 2022 07:23
J написав: TDK написав: lamal написав:
а хто в Києві відкривав депо в УкрБудінвесті , порекомендуйте відділення (бо біля мене жодного нема)прийдеться кудись їхати...
Відділення біля метро Печерська
Київ, вул. Старонаводницька, 13Б
там холодно
тепло на Гаваях, но там не платят 30% по конвертационным депо
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nekefer
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:37
nekefer написав:
тепло на Гаваях, но там не платят 30% по конвертационным депо
Будь ласка подробніше як ви нарахували такий шалений прОцент? В мене мабуть не правильний калькулятор.
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alex lem
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:38
Тепло не лише на Гаваях, а 30% по конвертаційних депозитах НЕ ПЛАТЯТЬ ніде, у т.ч. і на Україні
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Alien
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:42
Если считать за год - как раз 30% и получается.
7.5% в квартал
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mustbe
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