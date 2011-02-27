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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 332333334335
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 21:41

  TDK написав:
  lamal написав:а хто в Києві відкривав депо в УкрБудінвесті , порекомендуйте відділення (бо біля мене жодного нема)прийдеться кудись їхати...


Відділення біля метро Печерська
Київ, вул. Старонаводницька, 13Б

там холодно
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 07:23

  J написав:
  TDK написав:
  lamal написав:а хто в Києві відкривав депо в УкрБудінвесті , порекомендуйте відділення (бо біля мене жодного нема)прийдеться кудись їхати...


Відділення біля метро Печерська
Київ, вул. Старонаводницька, 13Б

там холодно

тепло на Гаваях, но там не платят 30% по конвертационным депо :lol:
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 08:37

  nekefer написав:тепло на Гаваях, но там не платят 30% по конвертационным депо :lol:

Будь ласка подробніше як ви нарахували такий шалений прОцент? В мене мабуть не правильний калькулятор.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 08:38

Тепло не лише на Гаваях, а 30% по конвертаційних депозитах НЕ ПЛАТЯТЬ ніде, у т.ч. і на Україні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 08:42

Если считать за год - как раз 30% и получается.
7.5% в квартал
mustbe
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