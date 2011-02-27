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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 13 гру, 2022 21:41
TDK написав: lamal написав:
а хто в Києві відкривав депо в УкрБудінвесті , порекомендуйте відділення (бо біля мене жодного нема)прийдеться кудись їхати...
Відділення біля метро Печерська
Київ, вул. Старонаводницька, 13Б
там холодно
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J
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Додано: Сер 14 гру, 2022 07:23
J написав: TDK написав: lamal написав:
а хто в Києві відкривав депо в УкрБудінвесті , порекомендуйте відділення (бо біля мене жодного нема)прийдеться кудись їхати...
Відділення біля метро Печерська
Київ, вул. Старонаводницька, 13Б
там холодно
тепло на Гаваях, но там не платят 30% по конвертационным депо
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nekefer
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:37
nekefer написав:
тепло на Гаваях, но там не платят 30% по конвертационным депо
Будь ласка подробніше як ви нарахували такий шалений прОцент? В мене мабуть не правильний калькулятор.
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alex lem
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:38
Тепло не лише на Гаваях, а 30% по конвертаційних депозитах НЕ ПЛАТЯТЬ ніде, у т.ч. і на Україні
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Alien
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:42
Если считать за год - как раз 30% и получается.
7.5% в квартал
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mustbe
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:50
mustbe написав:
Если считать за год - как раз 30% и получается.
7.5% в квартал
убіб 8,5%
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ScaryBee
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Додано: Сер 14 гру, 2022 08:53
ScaryBee написав: mustbe написав:
Если считать за год - как раз 30% и получается.
7.5% в квартал
убіб 8,5%
Да, в кошерных банках - 8-8.5% в квартал.
То есть 32-34% в год
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mustbe
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:03
Тобто якщо я купив банку пива умовно за 30 грн. і продав її через півгодини на пляжі у липні за 50 грн. то скілько я отримав річних? 20грн./30грн.*525600хв.рік/30хв*100=1168000% річних? Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі. То мабуть щось у підрахунках не так. Товарообіг, торгові націнки, дисконти, курсові різниці не рахують у відсотках річних. Ні?
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Alien
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:12
Alien написав:
Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі
Пиво - может и нет. Да и период цикла неясен.
А вот депо - можно открывать на всём протяжении действия программы.
И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год
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mustbe
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:18
mustbe написав:
Если считать за год - как раз 30% и получается.
Да, я тоже считал. Около 30% выходит. Причем, это при условии, что каждый квартал конвертацию производить.
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Andrey2512
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