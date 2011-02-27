Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:21
Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ?
Додано: Сер 14 гру, 2022 09:25
Какая разница сколько отделений у банка ? Мне и одного достаточно.
А выплатить - конечно выплатят, почему бы и нет.
У Долларчика ещё спросите, который зрадофилил тут всю осень и делал глубокомысленные таинственные намёки
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