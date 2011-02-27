Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 09:21
Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ?
Додано: Сер 14 гру, 2022 09:25
Какая разница сколько отделений у банка ? Мне и одного достаточно.
А выплатить - конечно выплатят, почему бы и нет.
У Долларчика ещё спросите, который зрадофилил тут всю осень и делал глубокомысленные таинственные намёки
Додано: Сер 14 гру, 2022 10:23
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Додано: Сер 14 гру, 2022 10:33
Нет.
Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.
Сегодня профит равен 40/36.93 - 1 = 8.3%. (это в кошерных банках)
То есть 33% в год
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:09
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?
В мене вся ця конвертація після того як я втратив на грн, яку заробляв у попередні роки і розмістив на довгострокових депо та овдп, щонайменше 20% (з урахуванням деякого доходу по цим активам) мало тішить. Скоріше фіксація збитків. Якщо хтось успішно доларизує отримані в цьому році кошти, то інша справа. Я от бачу біля частини, якої проїжджаю, що здоровецькі позашляховики вже в радіусі пів км все закладено. То вже краще хай конвертять на депо - менше вуглецевого сліду.
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:13
жадность человека всегда брала верх над разумом, ничего не научило ммм, дельтабанка, платинум и ваб с михайловским с 37% годовых. Ложить в стремный банк по 33% или получить обратно свою гривну за вычетом 1-2% комиссии через 3-6 месяцев после временной администрации
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:23
На все влияет только инфляция. Если по итогам года инфляция будет 30 % то не имеет значения когда вы зафиксируете профит, сразу или в конце года.
Я понимаю что зафиксированную сегодня прибыль вы прокручиваете дальше. Ну так какая разница где вы ее прокручиваете: плюсуйте ее к депо пусть приносит 7.5% в квартал, хоть выйдете в 0 по итогам года
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:24
Не умею я рассчитывать многомерные объекты, а потому считаю так:
$2500 сейчас превращаются в $2707 через 3 месяца. 2707/2500 - 1 = 8.3%.
Профит 8.3% за 3 месяца меня вполне устраивает, потому и не лезу в многомерность.
Какой будет курс через 3 месяца - абсолютно по барабану, профит фиксируется здесь и сейчас.
Впрочем - возможен и другой подход, у каждого своя стратегия
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:31
Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
І мене наразі влаштовує
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