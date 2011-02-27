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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 333334335336
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 09:21

  mustbe написав:
  ScaryBee написав:
  mustbe написав:Если считать за год - как раз 30% и получается.
7.5% в квартал

убіб 8,5%

Да, в кошерных банках - 8-8.5% в квартал.
То есть 32-34% в год

Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ? :wink:
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 09:25

  alex lem написав: Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ? :wink:

Какая разница сколько отделений у банка ? Мне и одного достаточно.
А выплатить - конечно выплатят, почему бы и нет.
У Долларчика ещё спросите, который зрадофилил тут всю осень и делал глубокомысленные таинственные намёки
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:23

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год

Ну тут є дві невідомі - курс конвертації на момент відкриття і ринковий курс на закінчення. Чисто теоретично грн укріпляється і можна мати мінус, а особливо, якщо порівняти з іншими інструментами.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:33

  Ой+ написав:
  mustbe написав:И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год

Ну тут є дві невідомі - курс конвертації на момент відкриття і ринковий курс на закінчення. Чисто теоретично грн укріпляється і можна мати мінус, а особливо, якщо порівняти з іншими інструментами.

Нет.
Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.
Сегодня профит равен 40/36.93 - 1 = 8.3%. (это в кошерных банках)
То есть 33% в год
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:09

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

  mustbe написав:Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные.

Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?
В мене вся ця конвертація після того як я втратив на грн, яку заробляв у попередні роки і розмістив на довгострокових депо та овдп, щонайменше 20% (з урахуванням деякого доходу по цим активам) мало тішить. Скоріше фіксація збитків. Якщо хтось успішно доларизує отримані в цьому році кошти, то інша справа. Я от бачу біля частини, якої проїжджаю, що здоровецькі позашляховики вже в радіусі пів км все закладено. То вже краще хай конвертять на депо - менше вуглецевого сліду.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:13

  alex lem написав: Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ? :wink:

жадность человека всегда брала верх над разумом, ничего не научило ммм, дельтабанка, платинум и ваб с михайловским с 37% годовых. Ложить в стремный банк по 33% или получить обратно свою гривну за вычетом 1-2% комиссии через 3-6 месяцев после временной администрации :D
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:23

  mustbe написав: то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.

На все влияет только инфляция. Если по итогам года инфляция будет 30 % то не имеет значения когда вы зафиксируете профит, сразу или в конце года.
Я понимаю что зафиксированную сегодня прибыль вы прокручиваете дальше. Ну так какая разница где вы ее прокручиваете: плюсуйте ее к депо пусть приносит 7.5% в квартал, хоть выйдете в 0 по итогам года
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:24

  Ой+ написав:
  mustbe написав:Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные.

Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?

Не умею я рассчитывать многомерные объекты, а потому считаю так:
$2500 сейчас превращаются в $2707 через 3 месяца. 2707/2500 - 1 = 8.3%.
Профит 8.3% за 3 месяца меня вполне устраивает, потому и не лезу в многомерность.
Какой будет курс через 3 месяца - абсолютно по барабану, профит фиксируется здесь и сейчас.
Впрочем - возможен и другой подход, у каждого своя стратегия
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:31

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

І мене наразі влаштовує
Investor_K
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