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Alien написав:Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі
Пиво - может и нет. Да и период цикла неясен. А вот депо - можно открывать на всём протяжении действия программы. И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год
Ви можете передбачити який буде курс через три місяці? А ще у різних банків ще й різні депозити є 90, 91, 93 і більше днів. Крім того що якщо наприклад у мене було 50000 грн. а у мого сусіда 1500 доларів то відсотки річних у якій валюті траба буде рахувати кожному з нам? А якщо і я і сусід починали з 1500 USD. Але я здав у обміннику по 39,5 а він свої пристроїв з рук по 40,2 то у підсумку це що у нас виходить будуть різні відсотки річних і це точно саме по конвертаційному депозиту? Аналогічно при здачі депо після його закінченні. А ще хто може бути певен що програму не згорнуть у січні... Я до чого веду безперечно для порівняння різних видів активів статистика придумала достатньо багато показників. Тут і доходність і прибутковість і рентабельність і багато чого іншого. Але вони не рахуються у відсотках річних. А змішувати у кучу коней та людей, особливо якщо просто різний підхід до усього одного чинника може призвести до зовсім інших результатів, на мій погляд не зовсім правильно
а кто меня успокоит, я в другой ветке про фунт написал. с сентября бы вобще получилось очень жирно если взять для примера 2500 фунтов 2500*47,5=118750 грн сдали в сентябре 118750/45=2639 ф купили в октябре 2639*48,2=127194 грн сдали сейчас и вот результат, теперь переводим в доллар 127194*40,2=3162 дол
Alien написав:Тут і доходність і прибутковість і рентабельність і багато чого іншого. Але вони не рахуються у відсотках річних. А змішувати у кучу коней та людей, особливо якщо просто різний підхід до усього одного чинника може призвести до зовсім інших результатів, на мій погляд не зовсім правильно
И тем не менее, понятие APR вполне себе часто применяемая метрика. И оно, как раз, в процентах за год. Даже наш банк, когда пишет условия хоть недельного депозита, обычно указывает именно APR, а не доходность за неделю, хотя гарантирует он только за неделю. Микрокредитные компании обычно наоборот, предпочитают скрывать какой APR набегает и предпочитают говорить о милипусеньком проценте за день Другой вопрос, что APR и "платится в год" - это разные вещи.