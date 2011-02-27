RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:29

  mustbe написав:
  Alien написав:Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі

Пиво - может и нет. Да и период цикла неясен.
А вот депо - можно открывать на всём протяжении действия программы.
И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год

Ви можете передбачити який буде курс через три місяці? А ще у різних банків ще й різні депозити є 90, 91, 93 і більше днів. Крім того що якщо наприклад у мене було 50000 грн. а у мого сусіда 1500 доларів то відсотки річних у якій валюті траба буде рахувати кожному з нам? А якщо і я і сусід починали з 1500 USD. Але я здав у обміннику по 39,5 а він свої пристроїв з рук по 40,2 то у підсумку це що у нас виходить будуть різні відсотки річних і це точно саме по конвертаційному депозиту? Аналогічно при здачі депо після його закінченні.
А ще хто може бути певен що програму не згорнуть у січні... Я до чого веду безперечно для порівняння різних видів активів статистика придумала достатньо багато показників. Тут і доходність і прибутковість і рентабельність і багато чого іншого. Але вони не рахуються у відсотках річних. А змішувати у кучу коней та людей, особливо якщо просто різний підхід до усього одного чинника може призвести до зовсім інших результатів, на мій погляд не зовсім правильно
Alien
 
Повідомлень: 983
З нами з: 12.01.20
Подякував: 36 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:40

  timbraidmail написав:
  Investor_K написав:І мене наразі влаштовує

а кто меня успокоит, я в другой ветке про фунт написал.
с сентября бы вобще получилось очень жирно
если взять для примера 2500 фунтов
2500*47,5=118750 грн сдали в сентябре
118750/45=2639 ф купили в октябре
2639*48,2=127194 грн сдали сейчас
и вот результат, теперь переводим в доллар
127194*40,2=3162 дол

жадность порождает бедность.
Яша
 
Повідомлень: 1275
З нами з: 10.04.07
Подякував: 146 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:17

  Alien написав:Тут і доходність і прибутковість і рентабельність і багато чого іншого. Але вони не рахуються у відсотках річних. А змішувати у кучу коней та людей, особливо якщо просто різний підхід до усього одного чинника може призвести до зовсім інших результатів, на мій погляд не зовсім правильно

И тем не менее, понятие APR вполне себе часто применяемая метрика. И оно, как раз, в процентах за год. Даже наш банк, когда пишет условия хоть недельного депозита, обычно указывает именно APR, а не доходность за неделю, хотя гарантирует он только за неделю. Микрокредитные компании обычно наоборот, предпочитают скрывать какой APR набегает и предпочитают говорить о милипусеньком проценте за день :) Другой вопрос, что APR и "платится в год" - это разные вещи.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2614
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 334335336337
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ustinovse, Игорь Алексеевич і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52315
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25448
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (452)
14.12.2022 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.