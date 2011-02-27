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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 335336337338>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:29

  mustbe написав:
  Alien написав:Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі

Пиво - может и нет. Да и период цикла неясен.
А вот депо - можно открывать на всём протяжении действия программы.
И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год

Ви можете передбачити який буде курс через три місяці? А ще у різних банків ще й різні депозити є 90, 91, 93 і більше днів. Крім того що якщо наприклад у мене було 50000 грн. а у мого сусіда 1500 доларів то відсотки річних у якій валюті траба буде рахувати кожному з нам? А якщо і я і сусід починали з 1500 USD. Але я здав у обміннику по 39,5 а він свої пристроїв з рук по 40,2 то у підсумку це що у нас виходить будуть різні відсотки річних і це точно саме по конвертаційному депозиту? Аналогічно при здачі депо після його закінченні.
А ще хто може бути певен що програму не згорнуть у січні... Я до чого веду безперечно для порівняння різних видів активів статистика придумала достатньо багато показників. Тут і доходність і прибутковість і рентабельність і багато чого іншого. Але вони не рахуються у відсотках річних. А змішувати у кучу коней та людей, особливо якщо просто різний підхід до усього одного чинника може призвести до зовсім інших результатів, на мій погляд не зовсім правильно
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:40

  timbraidmail написав:
  Investor_K написав:І мене наразі влаштовує

а кто меня успокоит, я в другой ветке про фунт написал.
с сентября бы вобще получилось очень жирно
если взять для примера 2500 фунтов
2500*47,5=118750 грн сдали в сентябре
118750/45=2639 ф купили в октябре
2639*48,2=127194 грн сдали сейчас
и вот результат, теперь переводим в доллар
127194*40,2=3162 дол

жадность порождает бедность.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:17

  Alien написав:Тут і доходність і прибутковість і рентабельність і багато чого іншого. Але вони не рахуються у відсотках річних. А змішувати у кучу коней та людей, особливо якщо просто різний підхід до усього одного чинника може призвести до зовсім інших результатів, на мій погляд не зовсім правильно

И тем не менее, понятие APR вполне себе часто применяемая метрика. И оно, как раз, в процентах за год. Даже наш банк, когда пишет условия хоть недельного депозита, обычно указывает именно APR, а не доходность за неделю, хотя гарантирует он только за неделю. Микрокредитные компании обычно наоборот, предпочитают скрывать какой APR набегает и предпочитают говорить о милипусеньком проценте за день :) Другой вопрос, что APR и "платится в год" - это разные вещи.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:36

  kuzmich написав:
  alex lem написав: Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ? :wink:

жадность человека всегда брала верх над разумом, ничего не научило ммм, дельтабанка, платинум и ваб с михайловским с 37% годовых. Ложить в стремный банк по 33% или получить обратно свою гривну за вычетом 1-2% комиссии через 3-6 месяцев после временной администрации :D

В кризисы одни становятся богаче, а другие беднее.
Этот форум учит идти на риски, но с мозгами.
Летом я вложился одним из первых по конверт. и уже в октябре - ноябре снял сливки 1500у.е. сидя на попе ровно. :P
Хотя здесь были сторонники - из плаксунов))
А уже скоро январь.... вторая ходка... Хотя больше смотрю на крипту и там начал зарабатывать больше.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:52

КомИнБанк

КомИнБанк в отделении по евро предложил курс на конвертдепо 39,7, с учётом комиссии 40.07. Не воспользовалась предложением
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:56

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Alien написав:Тобто якщо я купив банку пива умовно за 30 грн. і продав її через півгодини на пляжі у липні за 50 грн. то скілько я отримав річних? 20грн./30грн.*525600хв.рік/30хв*100=1168000% річних? Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі. То мабуть щось у підрахунках не так. Товарообіг, торгові націнки, дисконти, курсові різниці не рахують у відсотках річних. Ні?
Когда то уже спорил по торговле акциями. Если на шорте за сутки заработал 6%, это сколько %% годовых?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:58

  Игорь Алексеевич написав:В кризисы одни становятся богаче, а другие беднее.
Этот форум учит идти на риски, но с мозгами.
Летом я вложился одним из первых по конверт. и уже в октябре - ноябре снял сливки 1500у.е. сидя на попе ровно. :P
Хотя здесь были сторонники - из плаксунов))
А уже скоро январь.... вторая ходка... Хотя больше смотрю на крипту и там начал зарабатывать больше.


только вы не написали, сколько ходок сделали в банки, чтоб снять эти деньги, отсижено очередей и времени, если выхлоп с первых депо был по 100-150$ с одного, и большинство оффлайн сначала оформлялось
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:59

  Ой+ написав:
  mustbe написав:Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные.

Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?

А якщо ваші заощадження знецінились втричі в умовних аргентинськіх песо - які у вас відчуття?.. Мабуть, ніяких. Чи вам потрібно заробляти в усіх валютах і металах одночасно - тільки РІСТ :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:01

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

kuzmich написав:
  alex lem написав: Це Ви за зовсім ,,стрьомні,, банки які мають тільки пару відділень в Києві ? Що ж рахувать за цілий рік. Чи вони 4 рази нормально виплатять, хто може гарантувати ? :wink:

жадность человека всегда брала верх над разумом, ничего не научило ммм, дельтабанка, платинум и ваб с михайловским с 37% годовых. Ложить в стремный банк по 33% или получить обратно свою гривну за вычетом 1-2% комиссии через 3-6 месяцев после временной администрации :D
Пишите исчо. А то убиб уже 5 рабочее место установил, а начинал с 3.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:03

  kuzmich написав:только вы не написали, сколько ходок сделали в банки, чтоб снять эти деньги, отсижено очередей и времени, если выхлоп с первых депо был по 100-150$ с одного, и большинство оффлайн сначала оформлялось

Я можу написати - черги відсутні, або 1-2 людини
ходок 1-2. замовити і забрати. Відділення поруч.
sergey_sryvkin
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