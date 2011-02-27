Додано: Сер 14 гру, 2022 12:29

mustbe написав: Alien написав: Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі Але я не можу цілий рік продавати пиво на пляжі

Пиво - может и нет. Да и период цикла неясен.

А вот депо - можно открывать на всём протяжении действия программы.

И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год Пиво - может и нет. Да и период цикла неясен.А вот депо - можно открывать на всём протяжении действия программы.И профит от каждого депо легко считается: 8.3% за 3 месяца. 33% в год

Ви можете передбачити який буде курс через три місяці? А ще у різних банків ще й різні депозити є 90, 91, 93 і більше днів. Крім того що якщо наприклад у мене було 50000 грн. а у мого сусіда 1500 доларів то відсотки річних у якій валюті траба буде рахувати кожному з нам? А якщо і я і сусід починали з 1500 USD. Але я здав у обміннику по 39,5 а він свої пристроїв з рук по 40,2 то у підсумку це що у нас виходить будуть різні відсотки річних і це точно саме по конвертаційному депозиту? Аналогічно при здачі депо після його закінченні.А ще хто може бути певен що програму не згорнуть у січні... Я до чого веду безперечно для порівняння різних видів активів статистика придумала достатньо багато показників. Тут і доходність і прибутковість і рентабельність і багато чого іншого. Але вони не рахуються у відсотках річних. А змішувати у кучу коней та людей, особливо якщо просто різний підхід до усього одного чинника може призвести до зовсім інших результатів, на мій погляд не зовсім правильно