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Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 14 гру, 2022 14:03
kuzmich написав: Игорь Алексеевич написав:
В кризисы одни становятся богаче, а другие беднее.
Этот форум учит идти на риски, но с мозгами.
Летом я вложился одним из первых по конверт. и уже в октябре - ноябре снял сливки 1500у.е. сидя на попе ровно.
Хотя здесь были сторонники - из плаксунов))
А уже скоро январь.... вторая ходка... Хотя больше смотрю на крипту и там начал зарабатывать больше.
только вы не написали, сколько ходок сделали в банки, чтоб снять эти деньги, отсижено очередей и времени, если выхлоп с первых депо был по 100-150$ с одного, и большинство оффлайн сначала оформлялось
Да, можно было в это время на пляже полежать
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:07
При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.
Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.
Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:29
angra написав: mustbe написав:
то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.
На все влияет только инфляция. Если по итогам года инфляция будет 30 % то не имеет значения когда вы зафиксируете профит, сразу или в конце года.
Я понимаю что зафиксированную сегодня прибыль вы прокручиваете дальше. Ну так какая разница где вы ее прокручиваете: плюсуйте ее к депо пусть приносит 7.5% в квартал, хоть выйдете в 0 по итогам года
При чем тут инфляция?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:36
Evgeny написав:При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.
Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.
Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Турки они такие. И вашим и нашим
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