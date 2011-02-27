RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:В кризисы одни становятся богаче, а другие беднее.
Этот форум учит идти на риски, но с мозгами.
Летом я вложился одним из первых по конверт. и уже в октябре - ноябре снял сливки 1500у.е. сидя на попе ровно.
Хотя здесь были сторонники - из плаксунов))
А уже скоро январь.... вторая ходка... Хотя больше смотрю на крипту и там начал зарабатывать больше.


только вы не написали, сколько ходок сделали в банки, чтоб снять эти деньги, отсижено очередей и времени, если выхлоп с первых депо был по 100-150$ с одного, и большинство оффлайн сначала оформлялось
Да, можно было в это время на пляже полежать
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5464
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:07

При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.

Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.

Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38562
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 11884 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

angra написав:
  mustbe написав: то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.

На все влияет только инфляция. Если по итогам года инфляция будет 30 % то не имеет значения когда вы зафиксируете профит, сразу или в конце года.
Я понимаю что зафиксированную сегодня прибыль вы прокручиваете дальше. Ну так какая разница где вы ее прокручиваете: плюсуйте ее к депо пусть приносит 7.5% в квартал, хоть выйдете в 0 по итогам года
При чем тут инфляция?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5464
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.

Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.

Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Турки они такие. И вашим и нашим
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5464
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 335336337338
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: angra і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52315
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25448
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (761)
14.12.2022 14:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.