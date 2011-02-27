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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:В кризисы одни становятся богаче, а другие беднее.
Этот форум учит идти на риски, но с мозгами.
Летом я вложился одним из первых по конверт. и уже в октябре - ноябре снял сливки 1500у.е. сидя на попе ровно.
Хотя здесь были сторонники - из плаксунов))
А уже скоро январь.... вторая ходка... Хотя больше смотрю на крипту и там начал зарабатывать больше.


только вы не написали, сколько ходок сделали в банки, чтоб снять эти деньги, отсижено очередей и времени, если выхлоп с первых депо был по 100-150$ с одного, и большинство оффлайн сначала оформлялось
Да, можно было в это время на пляже полежать
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:07

При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.

Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.

Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

angra написав:
  mustbe написав: то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.

На все влияет только инфляция. Если по итогам года инфляция будет 30 % то не имеет значения когда вы зафиксируете профит, сразу или в конце года.
Я понимаю что зафиксированную сегодня прибыль вы прокручиваете дальше. Ну так какая разница где вы ее прокручиваете: плюсуйте ее к депо пусть приносит 7.5% в квартал, хоть выйдете в 0 по итогам года
При чем тут инфляция?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.

Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.

Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Турки они такие. И вашим и нашим
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:00

  Ромасик написав: При чем тут инфляция?

При том что если бы не инфляция то в банк никто бы деньги не нес чтобы заработать 0.5 % в год. Под 10 % и то не очень спешат.
angra
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:02

  Ромасик написав:
Evgeny написав:При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.

Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.

Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Турки они такие. И вашим и нашим

там такие мастерицы что могут сделать МРТ прямо с вашего телефона
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:47

  Ромасик написав:
kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:В кризисы одни становятся богаче, а другие беднее.
Этот форум учит идти на риски, но с мозгами.
Летом я вложился одним из первых по конверт. и уже в октябре - ноябре снял сливки 1500у.е. сидя на попе ровно.
Хотя здесь были сторонники - из плаксунов))
А уже скоро январь.... вторая ходка... Хотя больше смотрю на крипту и там начал зарабатывать больше.


только вы не написали, сколько ходок сделали в банки, чтоб снять эти деньги, отсижено очередей и времени, если выхлоп с первых депо был по 100-150$ с одного, и большинство оффлайн сначала оформлялось
Да, можно было в это время на пляже полежать

Оформлялось тогда по 50тыс.грн.
Оформление дела и проезд по нескольким банкам на авто с одного перекрёстка на др. занял по времени макс. 1,5 часа. Забирал с отделения максимум 15 мин., очередей 000чел., валюты полно было и все шуршанчики. За полторушку баксов за квартал не такие большие и усилия.)))
На пляже не загорал, т.к. пляжи закрыты были, отдыхал ежедневно возле бассейна, правда иногда под канонаду рашистов(( :evil:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:07

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:
  mustbe написав:Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные.

Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?

А якщо ваші заощадження знецінились втричі в умовних аргентинськіх песо - які у вас відчуття?.. Мабуть, ніяких. Чи вам потрібно заробляти в усіх валютах і металах одночасно - тільки РІСТ :)

У нас якби в ходу грн і долари. Щоб не було дуже абстрактно, то приведемо недавній 2019 р. Якщо на початку року було скинути $ і зайти на ОВДП, то до кінця року набігало +40% у валюті при зворотній конвертації, чи +20% грн, зразу зайти з $ - +8% у валюті, але навіть мінус 12% у грн.
Так що краще +40% у валюті чи -12% у грн? В мене до речі тоді був значний депозит в укрексімі, то вони так подавали в квитанціях прийнято х$ еквівалент у*грн, видано 1,05$ але 0,9у*грн до того що вклав. Скажу чесно, мене ця відносно від'ємна дохідність засмутила. Зараз мені трудно припустити повторення тих розкладів, але всіляке буває. Окрім 2019, ще таке було у 2000, 2005, частину 2008.
Зараз я зосереджуюсь на фіксації а не на прибутку.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:11

Не знаю... у меня в конвертдепо уже примерно 25% сбережений
и хотелось бы больше, а не могу - ведь ещё 25% в длинных гривневых ОВГЗ. Итого "у государства" 50% моих крэвних,
в условиях войны это очень большие риски!
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