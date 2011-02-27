angra написав:

mustbe написав: то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.

то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.

На все влияет только инфляция. Если по итогам года инфляция будет 30 % то не имеет значения когда вы зафиксируете профит, сразу или в конце года.Я понимаю что зафиксированную сегодня прибыль вы прокручиваете дальше. Ну так какая разница где вы ее прокручиваете: плюсуйте ее к депо пусть приносит 7.5% в квартал, хоть выйдете в 0 по итогам года