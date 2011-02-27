RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 336337338339>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:03

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:В кризисы одни становятся богаче, а другие беднее.
Этот форум учит идти на риски, но с мозгами.
Летом я вложился одним из первых по конверт. и уже в октябре - ноябре снял сливки 1500у.е. сидя на попе ровно.
Хотя здесь были сторонники - из плаксунов))
А уже скоро январь.... вторая ходка... Хотя больше смотрю на крипту и там начал зарабатывать больше.


только вы не написали, сколько ходок сделали в банки, чтоб снять эти деньги, отсижено очередей и времени, если выхлоп с первых депо был по 100-150$ с одного, и большинство оффлайн сначала оформлялось
Да, можно было в это время на пляже полежать
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5464
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:07

При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.

Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.

Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38563
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3712 раз.
Подякували: 11884 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:29

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

angra написав:
  mustbe написав: то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные. Курс через 3 месяца ни на что не влияет.

На все влияет только инфляция. Если по итогам года инфляция будет 30 % то не имеет значения когда вы зафиксируете профит, сразу или в конце года.
Я понимаю что зафиксированную сегодня прибыль вы прокручиваете дальше. Ну так какая разница где вы ее прокручиваете: плюсуйте ее к депо пусть приносит 7.5% в квартал, хоть выйдете в 0 по итогам года
При чем тут инфляция?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5464
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:36

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

Evgeny написав:При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.

Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.

Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Турки они такие. И вашим и нашим
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5464
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1310 раз.
Подякували: 776 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:00

  Ромасик написав: При чем тут инфляция?

При том что если бы не инфляция то в банк никто бы деньги не нес чтобы заработать 0.5 % в год. Под 10 % и то не очень спешат.
angra
 
Повідомлень: 175
З нами з: 21.02.11
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:02

  Ромасик написав:
Evgeny написав:При открытии третьего конвертационного депозита на 2700 долларов в КредитВестбанке, с меня потребовали декларацию о доходах, т.к. вложения могут превысить 200 тыс.грн.

Короче рагули.
Я ушёл и закинул деньги в другой банк.

Декларация у меня есть, но по прихоти каждого клерка на такие суммы не собираюсь бегать с Левого на правый берег.
Турки они такие. И вашим и нашим

там такие мастерицы что могут сделать МРТ прямо с вашего телефона
J
 
Повідомлень: 5525
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 15:47

  Ромасик написав:
kuzmich написав:
  Игорь Алексеевич написав:В кризисы одни становятся богаче, а другие беднее.
Этот форум учит идти на риски, но с мозгами.
Летом я вложился одним из первых по конверт. и уже в октябре - ноябре снял сливки 1500у.е. сидя на попе ровно.
Хотя здесь были сторонники - из плаксунов))
А уже скоро январь.... вторая ходка... Хотя больше смотрю на крипту и там начал зарабатывать больше.


только вы не написали, сколько ходок сделали в банки, чтоб снять эти деньги, отсижено очередей и времени, если выхлоп с первых депо был по 100-150$ с одного, и большинство оффлайн сначала оформлялось
Да, можно было в это время на пляже полежать

Оформлялось тогда по 50тыс.грн.
Оформление дела и проезд по нескольким банкам на авто с одного перекрёстка на др. занял по времени макс. 1,5 часа. Забирал с отделения максимум 15 мин., очередей 000чел., валюты полно было и все шуршанчики. За полторушку баксов за квартал не такие большие и усилия.)))
На пляже не загорал, т.к. пляжи закрыты были, отдыхал ежедневно возле бассейна, правда иногда под канонаду рашистов(( :evil:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6042
З нами з: 13.09.09
Подякував: 24 раз.
Подякували: 674 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:07

  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:
  mustbe написав:Если исходить из логики "продаём бакс в обменке - открываем депо в банке", то профит фиксируется прямо сегодня, для этого есть все данные.

Це якщо одновимірній площині з оцінкою виключно в доларі. Але якщо прийняти за профіт деякий багатовимірний ідеальний об'єкт, то можливі варіанти. Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?

А якщо ваші заощадження знецінились втричі в умовних аргентинськіх песо - які у вас відчуття?.. Мабуть, ніяких. Чи вам потрібно заробляти в усіх валютах і металах одночасно - тільки РІСТ :)

У нас якби в ходу грн і долари. Щоб не було дуже абстрактно, то приведемо недавній 2019 р. Якщо на початку року було скинути $ і зайти на ОВДП, то до кінця року набігало +40% у валюті при зворотній конвертації, чи +20% грн, зразу зайти з $ - +8% у валюті, але навіть мінус 12% у грн.
Так що краще +40% у валюті чи -12% у грн? В мене до речі тоді був значний депозит в укрексімі, то вони так подавали в квитанціях прийнято х$ еквівалент у*грн, видано 1,05$ але 0,9у*грн до того що вклав. Скажу чесно, мене ця відносно від'ємна дохідність засмутила. Зараз мені трудно припустити повторення тих розкладів, але всіляке буває. Окрім 2019, ще таке було у 2000, 2005, частину 2008.
Зараз я зосереджуюсь на фіксації а не на прибутку.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5476
З нами з: 19.04.12
Подякував: 84 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:11

Не знаю... у меня в конвертдепо уже примерно 25% сбережений
и хотелось бы больше, а не могу - ведь ещё 25% в длинных гривневых ОВГЗ. Итого "у государства" 50% моих крэвних,
в условиях войны это очень большие риски!
asti
 
Повідомлень: 3162
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:50

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

А ПУМБ уже прикрыл конверт-депо? Или лни дают открыть только в первой половине дня, когда межюанк открыт?
kolyuchy
 
Повідомлень: 442
З нами з: 17.04.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 336337338339>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Evgeny, moveton і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт) 1 ... 6, 7, 8
Malky » Нед 27 лют, 2011 00:07
77 52316
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лип, 2022 06:52
tfkzpm2
Лучшие банковские карты и депозиты [премия FinAwards 2019]
Ірина_ » Вів 21 тра, 2019 15:38
5 25450
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:13
parabot16
Банк "Киевская Русь" депозиты
solnze_4 » Вів 17 бер, 2015 12:38
3 6232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2015 14:56
solnze_4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.