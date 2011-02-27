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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:57

  kolyuchy написав:А ПУМБ уже прикрыл конверт-депо? Или лни дают открыть только в первой половине дня, когда межюанк открыт?

з 9 до 16-00
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:00

Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
Vial
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:05

  Vial написав:Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
Сволочи! (с)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

реально укргаз скатился по всем направлениям
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:27

  Vial написав:Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.

А что там ещё и проценты платят ?))))
Evgeny
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