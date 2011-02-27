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Клуб 100к - валютные
депозиты за гривну

Клуб 100к - валютные депозиты за гривну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 337338339340>
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:57

  kolyuchy написав:А ПУМБ уже прикрыл конверт-депо? Или лни дают открыть только в первой половине дня, когда межюанк открыт?

з 9 до 16-00
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:00

Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
Vial
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:05

  Vial написав:Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.
Сволочи! (с)
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:32

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

реально укргаз скатился по всем направлениям
nekefer
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:27

  Vial написав:Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.

А что там ещё и проценты платят ?))))
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:38

  Evgeny написав:
  Vial написав:Укргаз зменшив відсоткову ставку по депо з 0,5% на 0,1%.

А что там ещё и проценты платят ?))))

Кому эти проценты нужны?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:01

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Ой+ написав:Наприклад, отримали, обміняли, поклали, знову отримали дол. А курс став 30 грн/дол, то які будуть відчуття - заробили чи втратили?

А якщо ваші заощадження знецінились втричі в умовних аргентинськіх песо - які у вас відчуття?.. Мабуть, ніяких. Чи вам потрібно заробляти в усіх валютах і металах одночасно - тільки РІСТ :)

У нас якби в ходу грн і долари.

Так що краще +40% у валюті чи -12% у грн?

Краще бути багатим і здоровим, ніж бідним і хворим :)
Визначтеся, що для вас гроші - долари чи гривні, і заробляйте в грошах.
Бо якось дивно, якщо доларів стало більше - то це прибуток, який не залежить від курсу гривні. А якщо ви хочете заробляти в гривнях - так не партеся курсом долара взагалі.
Усі ревальвації гривні є тимчасовими.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:06

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

angra написав:
  Ромасик написав: При чем тут инфляция?

При том что если бы не инфляция то в банк никто бы деньги не нес чтобы заработать 0.5 % в год. Под 10 % и то не очень спешат.
Вы видели какие остатки у топ банков на счетах до востребования под 0%?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:08

  sergey_sryvkin написав:Усі ревальвації гривні є тимчасовими.

Слово "гривні" тут лишнее. Любая валюта в перспективе девальвирует. Вон, даже биток с его жёстко ограниченной эмиссией похудел и как-то вяло восстанавливается.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 20:08

Re: Клуб 100к - валютные депозиты за гривну

asti написав:Не знаю... у меня в конвертдепо уже примерно 25% сбережений
и хотелось бы больше, а не могу - ведь ещё 25% в длинных гривневых ОВГЗ. Итого "у государства" 50% моих крэвних,
в условиях войны это очень большие риски!
Да, не надо рисковать. Наличку нужно скупать и под грушу. 55 скоро
Ромасик
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